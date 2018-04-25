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    2018 Ramazan ne zaman? Ramazan Bayramı hangi gün?

    Hürriyet Haber
    25.04.2018 - 18:27 | Son Güncelleme:

    2018 Ramazan ne zaman idrak edilecek sorusu milyonlarca vatandaş tarafından en çok merak edilen konular arasında gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. On bir ayın sultanı olan Ramazan ayında bu yıl yine milyonlarca vatandaş camilerde dolup taşacak. Ramazan ayının bereketiyle birlikte oruç tutacak olan vatandaşlar, Ramazan ayının hangi güne denk geldiğini merak ediyorlar. Peki, 2018 Ramazan ne zaman? Ramazan Bayramı hangi gün?

    Ramazan ayı için heyecanlı bekleyiş sürmeye devam ediyor. On bir ayın sultanı olan Ramazan ayının hangi güne denk geldiği vatandaşlar tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2018 dini günler takviminde yer alan bilgiyle birlikte Ramazan ayının başlayacağı gün belli oldu. Peki, 2018 Ramazan ne zaman? Ramazan Bayramı hangi gün?

    RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bilgilerine göre Ramazan ayı, 15 Mayıs gecesi ilk sahur ile başlayacak ve 16 Mayıs akşamı açılan oruç ile ilk günü tamamlanacak. Aynı takvimde yer alan bilgilere göre Ramazan ayının bitişi ise 14 Haziran akşamına denk gelecek.

    RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN VE KAÇ GÜN?

    Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2018 dini günler takviminde yer alan bir diğer bilgide ise Ramazan Bayramı'nın ne zaman ve kaç gün olacağı yer alıyor. Buna göre, bayramın arefe günü 14 Haziran günü olurken, üç günlük bayram 15-16-17 Haziran tarihlerinde tamamlanacak.

    14 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi
    15 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün
    16 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün
    17 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün

    RAMAZAN AYI'NIN FAZİLETİ NEDİR?

    Ramazan ayı müminler için bir rahmet, mağfiret, dayanışma ve paylaşma mevsimidir. Bu ay, manevî hayatımızda seçkin yeri olan fırsatlar ve imkanlar ayıdır. Ramazan, Allah’ın rızasını kazanma, sevdiği kullarından olabilme için fırsattır. Ramazan’ın her unsuru böyle bir kazancı sağlayıcı niteliktedir.

    Oruç Arapça’da “savm” kelimesiyle ifade edilir. Savm sözlükte nefsi tutmak ve engellemek anlamındadır. İslâm dininde oruç, sabahın başlangıcı sayılan ikinci fecirden (tan yerinin ağarmasından) başlayarak güneşin batışına kadarki sürede başka bir deyişle imsaktan iftara kadar ibadet niyetiyle yemekten, içmekten ve cinsel ilişkiden nefsi uzak tutmaktır.

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