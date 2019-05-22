2018-2019 Turkish Airlines Euroleague sezonunda 'En Değerli Oyuncu' seçilen kimdir?
Çek asıllı Jan Vesely, EuroLeague ve Basketbol Süper Ligi takımlarından Fenerbahçe'de forma giymektedir. Jan Vesely, aynı zamanda 2018-2019 Turkish Airlines Euroleague sezonunda "En Değerli Oyuncu" seçildi. İşte, Jan Vesely’in hayatına bilgiler
Jan Vesely (d. 24 Nisan 1990; Ostrava, Çek Cumhuriyeti), EuroLeague ve Basketbol Süper Ligi takımlarından Fenerbahçe'de forma giyen Çek profesyonel basketbolcu. 2.11 boyundaki Veselý, Pivot pozisyonunda görev alsa da gerektiğinde Uzun forvet olarak da oynayabilmektedir. Aynı zamanda Çek Cumhuriyeti millî takımında da forma giymektedir.
2011 NBA Seçmeleri'nde altıncı sıradan Washington Wizards tarafından seçilme başarısı gösteren Vesely, ayrıca 2009-10 sezonunda gösterdiği performansla 2010 yılının FIBA Avrupa Yılın Genç Oyuncusu Ödülü'nün sahibi oldu. Oyun stilinde ise uzun kollarıyla çemberi savunabilen, Avrupa'lı bir oyuncuya göre çok üst düzey olan atletizmi sayesinde sahayı çabuk koşabilen bir oyuncu olarak tanınmaktadır.
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