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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.05.2019 - 16:36, Son Güncelleme:

2018-2019 Turkish Airlines Euroleague sezonunda 'En Değerli Oyuncu' seçilen kimdir?

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2018-2019 Turkish Airlines Euroleague sezonunda 'En Değerli Oyuncu' seçilen kimdir?

Çek asıllı Jan Vesely, EuroLeague ve Basketbol Süper Ligi takımlarından Fenerbahçe'de forma giymektedir. Jan Vesely, aynı zamanda 2018-2019 Turkish Airlines Euroleague sezonunda "En Değerli Oyuncu" seçildi. İşte, Jan Vesely’in hayatına bilgiler

 Jan Vesely (d. 24 Nisan 1990; Ostrava, Çek Cumhuriyeti), EuroLeague ve Basketbol Süper Ligi takımlarından Fenerbahçe'de forma giyen Çek profesyonel basketbolcu. 2.11 boyundaki Veselý, Pivot pozisyonunda görev alsa da gerektiğinde Uzun forvet olarak da oynayabilmektedir. Aynı zamanda Çek Cumhuriyeti millî takımında da forma giymektedir.

2011 NBA Seçmeleri'nde altıncı sıradan Washington Wizards tarafından seçilme başarısı gösteren Vesely, ayrıca 2009-10 sezonunda gösterdiği performansla 2010 yılının FIBA Avrupa Yılın Genç Oyuncusu Ödülü'nün sahibi oldu. Oyun stilinde ise uzun kollarıyla çemberi savunabilen, Avrupa'lı bir oyuncuya göre çok üst düzey olan atletizmi sayesinde sahayı çabuk koşabilen bir oyuncu olarak tanınmaktadır.

 

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