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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
18.08.2018 - 09:20, Son Güncelleme:

2012 model araca 2004 yılında trafik cezası kesildi

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Ehliyeti olmayan vatandaşa 14 yıl önce 508 lira trafik cezası kesildiği ortaya çıktı. Kahramanmaraşlı Mehmet Çetinkaya, 2004 yılında İstanbul’da kendisine kesilen cezanın silinmesini istiyor.

Kahramanmaraş’ta herhangi aracı ve ehliyeti bulunmayan Mehmet Çetinkaya, 2004 yılında adına İstanbul’da trafik cezası kesildiğini söyledi.

Kahramanmaraş’ta yaşayan Çetinkaya, 2013 yılında borç yapılandırması için vergi dairesine gittiğinde 2004 yılından adına 508 TL trafik cezası kesildiğini öğrendi.

Ehliyeti olmadığı için otomobilinin dahi olmadığını belirten Çetinkaya, İstanbul’da 2004 yılında 34 AV 5872 plakalı kamyonete ceza kesildiğini ve daha İstanbul’a ayak basmadığını söyledi.

Tüm yetkili mercilere başvuru yapmasına rağmen ceza tutarının 5 yıldır karşısına çıktığını kaydeden Çetinkaya, “Kahramanmaraş’ta vergi dairesine 2013 yılında farklı bir borçtan dolayı yapılandırma için gittiğimde, karşıma bir borç çıktı. Baktık ki otomobil 34 plakalı ve benim ilgimin olmadığını söyledim. 34 AV 5872 plakalı 2012 model kapalı kasa kamyona çıkıyor. Vergi dairesinden aldığımız bilgide 2004 yılında ceza yenildiği gösteriyor. Her defasında bana yazı geliyor borcumun olduğu konusunda. Yani 2004 yılında benim üzerime 508 lira trafik ceza borcum olduğu söyleniyor ve 5 yıldır karşıma çıkıyor. Benim otomobilim de yok ehliyetim de yok. Benim üzerime olmayan araç için yazılan cezanın iptalini istiyorum. Ya da ben bu cezayı öderim aracımı da isterim neredeyse” diye konuştu.

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