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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Muhammet KAÇAR-Aytekin KALENDER/İKİZDERE, (Rize), (DHA)
26.11.2018 - 11:21, Son Güncelleme:

200 yıllık gelenek... Kendilerini doğal pistlere bıraktılar

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200 yıllık gelenek... Kendilerini doğal pistlere bıraktılar

RİZE'nin İkizdere ilçesine bağlı Meşeköy'de her yıl yağan kar ile birlikte 7’den 70’e herkes yörede ‘Petranboard’ adını verdikleri tahtalarla kayak yapıyor. Yıllardır sürdürülen geleneği yaşatan ve dik yamaçlarda saatte 80 kilometreyi aşan hıza ulaşan tahtalarla kayan köylüler, bu yıl da yağan ilk karla birlikte kendilerini doğal pistlere attı.

Kaçkarlar'da 11 yıl önce helikopterli kayak sporu heliskinin başlamasıyla profesyonel kayakçılara özenen İkizdere ilçesi Meşeköy köyü sakinleri de dedelerinin karda kaydığı tahtaları yeniden gün ışığına çıkarıp, köyün eski adı Petran'dan esinlenerek 'Petranboard' adını verdikleri tahtalarla kayağa başlamıştı. 7’den 70’e herkesin kayak yaptığı köyde 'Petranboard' artık kış aylarının ulaşım aracı oldu. Yıllardır sürdürülen geleneği yaşatan köylüler, bu yıl da yağan ilk karla birlikte kendilerini doğal pistlere attı. Köyden karayoluna yaklaşık 2 kilometrelik dik yolu tahtalarla kayarak inen köylüler, yaya olarak geri dönüyor. Yüksek kesimde oturanlar da köyün alt kısmında yaşayan akrabalarına gidebilmek için de Petranboardları kullanıyor.

DENGEYİ ELDEKİ ÇUBUK SAĞLIYOR

Kar toplamaması için uçları dikleştirilen tahtalara binen köylüler dengede kalabilmek için bir elinde çubuk, diğer elinde önünü kaldırarak fren yapmayı sağlayan ipe tutarak kayıyor. Köylüler tahtalar elinde yürüyerek tırmandıkları dik yamaçlarda kayak yapıyor. Snowboard ustalarına taş çıkaran köylüler Petranboard adını verdikleri tahtalarla saatte 80 kilometreyi aşan hıza ulaşabiliyor. Dengesini kaybeden ve hızını alamayanlar da karda düşüyor, yeniden kalkarak yoluna devam ediyor.

MUHTAR: 200 YILLIK GELENEĞİMİZ

Meşeköy Köyü Muhtarı Ahmet Tığcı, 200 yıllık kayak geleneğini yaşattıklarını belirterek, yağan karla birlikte köylerinde kış eğlencesinin başladığını söyledi. Bu yıl da karla birlikte özledikleri kayağa başladıklarını anlatan Tığcı, kayak şenliği düzenleyeceklerini belirterek, "Geleneksel olarak yaptığımız Petranboard kayak şenliğini ocak ayında yapacağız. Herkesi şenliklere bekliyoruz. 200 yıllık bir ulaşım aracı ve geleneğimiz olan petran tahtası bizim için çok önemlidir. Çok kar yağdığında merkeze gitmek için bu tahtaları kullanıyorduk. Şu an bu bir eğlence haline geldi. Günümüzde de ulaşım amaçlı kullanıyoruz. Petranboard dediğimiz bu tahta dünya tarihinde bir ilktir. Snowboard yapanlar 2 yıl önce köyümüze geldi. Onlarla bir yarışmaya yaptık ve biz kazandık" dedi.

'ACEMİLER 30, USTALAR 100 KİLOMETRE HIZA ULAŞABİLİR'

Muhammet Kan da, “Bu tahta ile geçmişte büyüklerimiz ulaşımını sağlardı. Şimdilerde spor ve eğlence amaçlı kullanılıyor. Burada kendi aramızda yarışlar yapıyoruz. Aşağı köye inmek için bunu kullanıyoruz. Acemiler 30 kilometre hızla giderken ustalar 100 kilometre hıza ulaşabiliyor. Bu hıza ulaşmak için karın sert olması gerekiyor" diye konuştu.

Mehmet Kurt ise, “Kar 50-60 santimetre ve sert olduğunda hız yapabiliyoruz. Hızı kesmek için için ipi kullanıyoruz. Yollar kapalı olduğunda bu tahta ile aşağıya iniyoruz. En büyük eğlencemiz budur. Kışın hep kayarız" ifadelerini kullandı.

Okul tatillinde şenlik olacağını hatırlatan Hasan Kurt ise, "Eskiye nazaran petranboard tahtasını daha yavaş kullanıyoruz. Şenliklerle bu tahtayı tanıtmaya çalışıyoruz. Bölgede bir teleferik olsa daha çok kişi bu tahta ile tanışabilir" dedi.

 

 

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