200 sayfalık gerekçeli karar
YÜKSEK Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ilişkin gerekçeli kararın yazımını tamamladığı öğrenildi. Karara muhalif olan üyeler muhalefet şerhlerini tamamlayınca metnin gözden geçirilip kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi. YSK’nın tartışma yaratan İstanbul’da iptal kararı gerekçesinin yaklaşık 200 sayfa olduğu belirtildi.
YEDİ ÜYE YAZDI
İptal oyu kullanan yedi üyenin aralarında toplanıp gerekçe yazımı yaptıkları, tasnif ve imza işlemlerinin de tamamlanmasının ardından gerekçeli kararın en kısa sürede YSK’nın internet sitesinden açıklanacağı belirtildi. YSK, AK Parti ve MHP’nin olağanüstü itirazlarını değerlendirerek, 6 Mayıs’ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve seçimin 23 Haziran’da yenilenmesine karar vermişti. YSK, “bir kısım sandık kurullarının, ilçe seçim kurullarınca kanuna aykırı oluşturulması ve bu hususun da seçim sonucuna müessir olması” nedeniyle iptal kararı verildiğine vurgu yapmıştı. Ana iptal gerekçesi, kamu görevlisi olmayan sandık kurulu başkan ve üyelerinin “yasaya aykırı bir şekilde görevlendirilmesi” olarak belirtilmişti.
11 YSK üyesinin katılımı ile verilen karar, 4’e karşı 7 oyla alınmıştı. İptal kararına, YSK Başkanı Güven ile birlikte üyeler Kürşat Hamurcu, Yunus Aykın ve Cengiz Topaktaş ret oyu verdi.
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