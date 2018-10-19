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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ayşegül USTA/İSTANBUL
19.10.2018 - 22:20, Son Güncelleme:

20 personelin ifadesi alındı

Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
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Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
20 personelin ifadesi alındı

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu’na girdikten sonra kaybolmasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruştura genişletiliyor.

Başkonsolosluk binası/konutu ve araçlarında yapılan arama ve incelemenin ardından 45 Türk ve yabancı çalışanın da tanık olarak ifadesinin alınmasına karar verildi. Soruşturma kapsamında dün 20 başkonsolosluk çalışanı tanık olarak ifade verdi. İfadelere önümüzdeki hafta devam edileceği öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018’de Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’na girdikten sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Olayın adli makamlara bildirilmesinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı, soruşturma kapsamında arama ve kriminal inceleme talebinin Suudi Arabistan Krallığı yetkili makamlarınca kabul edilmesinin ardından sulh ceza hakimliğinden arama, el koyma ve inceleme kararları alınarak, başkonsolosluk binası/konutu ve araçlarında arama ve inceleme yapıldı.

TANIK OLARAK İFADELERİ ALINDI

Soruşturma kapsamında dün Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gelen 20 başkonsolosluk çalışanının İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nca tanık olarak ifadesi alındı. Dün öğle saatlerinde Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gelen başkonsolosluk çalışanlarının ifadesi 5 savcı tarafından alındı. İfadeye gelenler arasında başkonsolosluk şoförü muhasebeci, teknik servis çalışanları, santral çalışanının bulunduğu öğrenildi.

Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
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