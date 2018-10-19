20 personelin ifadesi alındı
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu’na girdikten sonra kaybolmasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruştura genişletiliyor.
Başkonsolosluk binası/konutu ve araçlarında yapılan arama ve incelemenin ardından 45 Türk ve yabancı çalışanın da tanık olarak ifadesinin alınmasına karar verildi. Soruşturma kapsamında dün 20 başkonsolosluk çalışanı tanık olarak ifade verdi. İfadelere önümüzdeki hafta devam edileceği öğrenildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI
Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018’de Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’na girdikten sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Olayın adli makamlara bildirilmesinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı, soruşturma kapsamında arama ve kriminal inceleme talebinin Suudi Arabistan Krallığı yetkili makamlarınca kabul edilmesinin ardından sulh ceza hakimliğinden arama, el koyma ve inceleme kararları alınarak, başkonsolosluk binası/konutu ve araçlarında arama ve inceleme yapıldı.
TANIK OLARAK İFADELERİ ALINDI
Soruşturma kapsamında dün Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gelen 20 başkonsolosluk çalışanının İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nca tanık olarak ifadesi alındı. Dün öğle saatlerinde Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gelen başkonsolosluk çalışanlarının ifadesi 5 savcı tarafından alındı. İfadeye gelenler arasında başkonsolosluk şoförü muhasebeci, teknik servis çalışanları, santral çalışanının bulunduğu öğrenildi.
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