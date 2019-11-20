20 Kasım Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! Milli Piyango Şans Topu sorgulama ekranı
Her hafta çarşamba günleri düzenlenen Şans Topu oyununun 962. hafta çekilişleri Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleşti. Noter huzurunda yapılan canlı Şans Topu çekilişinin ardından bu hafta ikramiye kazandıran numaralar ilan edildi. Şans Topu'da haftanın şanslı numaraları MPİ'nin internet sitesi üzerinden sorgulanacak. İşte, 20 Kasım Milli Piyango Şans Topu çekiliş sonuçları.
Şans Topu oyununun 20 Kasım 2019 tarihli çekilişleri Milli Piyango İdaresi (MPİ) Genel Müdürlüğü tarafından saat 21.15'te tamamlandı. Şans Topu'nda geçen hafta 9 5 artı 1 bilen 3 kişi, 312 bin 448'er lira tutarındaki ikramiyenin sahibi olmuştu. Büyük ikramiyenin sahibini bulmasıyla, bu hafta Şans Topu'nda çıkan numaralar merak konusu oldu. İşte, 962'nci hafta Şans Topu sonuç sorgulama ekranı ve haftanın kazandıran numaraları.
20 KASIM ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Milli Piyango İdaresi tarafından Şans Topu'nun 20 Kasım Çarşamba günkü çekilişleri noter huzurunda saat 21.15'te gerçekleşti. 962. hafta heyecanının yaşandığı Şans Topu'nda bu hafta şu numaralar çıktı;
MPİ ŞANS TOPU SORGULAMA EKRANI
ŞANS TOPU'NDA GEÇEN HAFTA NE OLMUŞTU?
Şans Topu oyununun 961. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 3 kişi, 312 bin 448'er lira tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 22 kişi 4 bin 123 lira 45'er kuruş, 4 artı 1 bilen 244 kişi 496 lira 20'şer kuruş, 4 bilen 2 bin 905 kişi 52'şer lira, 3 artı 1 bilen 7 bin 90 kişi 25 lira 85'er kuruş, 3 bilen 86 bin 412 kişi 4 lira 55'er kuruş, 2 artı 1 bilen 67 bin 678 kişi 5 lira 85'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 220 bin 920 kişi 3 lira 40'ar kuruş ikramiye alacak.
Büyük ikramiye isabet eden kuponlar, Adana'nın Çukurova, Aydın'ın Çine ve Mersin'in Akdeniz ilçelerinden yatırıldı.
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