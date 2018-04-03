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    20 dolar cinayeti

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    03.04.2018 - 23:00 | Son Güncelleme:

    İstanbul Güngören’de bir depoda yaşayan Afganistan uyruklu Nurzaman Talaş ve kardeşi Ferid Talaş kağıt toplayıcılığı yaparak geçimlerini sağlıyordu.

    Bu uğraştan haftalık 20 dolar alıyorlardı. 26 Mart günü de Fatih’te topladıkları kâğıtları teslim etmişler ve 20 dolar haftalıklarını almışlardı. Maaşlarını aldıktan sonra elleri bıçaklı 4 kişi Talaş kardeşlerin yolunu kesti. 20 doları istiyorlardı. Nurzuman Talaş, parasını vermeyeceğini söyledi. 4 kişi saldırdı ve Nurzuman Talaş’ı bıçaklayıp kaçtı. Nurzuman Talaş, hayatını kaybederken kardeşi Ferid Talaş, kardeşinin aynı depodaki yatakhanede birlikte kaldıkları Afganistanlı arkadaşları tarafından bıçaklandığını söyledi. Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ferid Talaş’ın verdiği bilgiler ve kamera görüntülerinden şüphelileri belirledi ve operasyon düzenledi.

    Şüpheliler Ali Ş. , Bilal A. , Zabit İ. ve Sahir S. gözaltına alındı.

    Etiketler: gazetehaberleri , gündem
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