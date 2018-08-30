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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Gündem
30.08.2018 - 15:48, Son Güncelleme:

20 bin öğretmen alımı başvurusu ne zaman? Branşlar belli oldu mu?

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20 bin öğretmen alımı başvurusu ne zaman? Branşlar belli oldu mu?

20 bin öğretmen ataması için takvim Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Öğretmen alımı için bekleyen binlerce aday, branş bazında dağılımı sorgularken, kasım ayında alınacak olan başvuru hakkında detayları araştırmaya başladı. Peki, 20 bin öğretmen alımı ataması için süreç nasıl işleyecek? İşte, konuyla ilgili detaylı bilgiler

20 bin öğretmen ataması ile okullardaki kadrolarını güçlendirmeye hazırlanan Milli Eğitim Bakanlığı, süreç hakkında detayları resmi internet sitesi üzerinden yayımladı. Peki, birçok adayın merakla araştırdığı 20 bin öğretmen alımı başvuru süreci nasıl ilerleyecek? İşte, detaylı bilgiler

ÖN BAŞVURULAR 19-23 KASIM'DA

Milli Eğitim Bakanlığınca 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin takvim belli oldu. Buna göre ön başvurular 19-23 Kasım'da alınacak. Adayların sözlü sınava alınacakları merkezler 3 Aralık’ta ilan edilecek.

Sözlü sınavlar ise 10-31 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 20 bin sözleşmeli öğretmenlik için ön başvurularda 2017 ve 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı’nda (KPSS) atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) esas alınacak. Alanlar bazında kontenjan belirlemeleri eğitim kurumlarının 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı norm kadro güncelleme çalışmaları tamamladıktan sonra belirlenecek.

İşlem

Tarih

Ön başvuru alınması

Sözlü sınav merkezlerinin ilanı

Sınav merkezi tercihlerinin alınması

       19/11/2018

       23/11/2018

Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin ilanı

         03/12/2018

Sözlü sınavların yapılması  

        10/12/2018

        31/12/2018

SÖZLÜ MÜLAKATTA NELER YER ALACAK?

Sözlü mülakata giren adaylardan bazı kriterlere uyması beklenecek. Bu kriterler şu başlıklar altında toplanacak;

- BİR KONUYU KAVRAYIP ÖZETLEME, İFADE YETENEĞİ VE MUHAKEME GÜCÜ
- İLETİŞİM BECERİLERİ, ÖZGÜVENİ VE İKNA KABİLİYETİ
- BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK GELİŞMELERE AÇIKLIĞI
- TOPLULUK ÖNÜNDE TEMSİL YETENEĞİ VE EĞİTİMCİLİK NİTELİKLERİ

SÖZLÜ SINAVIN ARDINDAN ATAMALAR NASIL YAPILACAK?

1. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 20 (yirmi) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir.
2. Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecektir.
3. Tercihler herhangi bir il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne onaylatılacaktır.
4. Adaylar il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünce başvuruları onaylanmadıkça tercih değişikliği yapabilecektir.
5. Adaylar tercih dışı seçenek olarak;
5.1. “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum.”
5.2. “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum.” seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecektir.
6. Tercihlerine atanamayan adaylardan “5.2.” seçeneğini işaretleyenler, ilan edilen kontenjanlardan boş kalan eğitim kurumlarına bilgisayar kurasıyla atanmak üzere değerlendirmeye alınacaktır.
7. Talim ve Terbiye Kurulu kararı gereğince, bilişim teknolojileri alanına atanmak üzere başvuruda bulunan adaylardan bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, matematik-bilgisayar bölümü, istatistik ve bilgisayar bilimleri, bilgisayar teknolojisi bölümü/bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri bölümü ile bilgi teknolojileri bölümü mezunları, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları dışındaki eğitim kurumlarını tercih edecektir.

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