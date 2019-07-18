2 yıllık bölümler taban puanları ve başarı sıraları yayımlandı - TYT ile öğrenci alan bölümler hangileri?
2019 YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler, 2 yıllık bölümlerin taban puanları ve başarı sıralarına çevrildi. Taban puanları hakkında bilgi sahibi olmak isteyen üniversite adayları, YÖK'ün Atlas sistemi üzerinden YKS önlisans başarı sırası ve taban puanlarını görüntüleyebilecekler. Peki, TYT ile öğrenci alan bölümler hangileri? İşte, iki yıllık bölümlerin başarı sıraları ile ilgili bilgiler.
Üniversite tercihleri için hazırlanan adaylar, 2019 YKS ön lisans programları ile 2 yıllık bölümlerin taban puanları ve başarı sıralarını araştırmaya başladı. TYT ile öğrenci alan ön lisans programlarının taban puanları, YKS Atlas tercih robotu üzerinden görüntülenebilecek. İşte, sayısal, sözel ve eşit ağırlık alanlara ait 2 yıllık taban puanları hakkında merak edilenler.
2 YILLIK BÖLÜMLER VE TABAN PUANLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Bölümlerin taban puanlarını en sağlıklı olarak YÖK'ün ATLAS sayfasından öğrenebilirsiniz. Yoğunluk sebebiyle dönem dönem ağırlık YÖK'ün ATLAS sistemi, puanlar hakkında en doğru bilgiyi veren ekran olacak. TYT olarak tercihlerini gerçekleştirecek olan adaylar, aldıkları puana göre tercihlerini gerçekleştirebilecek.
TYT İLE ALAN 2 YILLIK TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN
YÖK'ün Atlas uygulaması aracılığıyla, tercih edeceğiniz üniversite bölümünün;
Kontenjan, yerleşen, kayıt yaptıran, ek yerleşen, ek kayıt yaptıran sayıları
Yerleşenlerin cinsiyet dağılımı
Yerleşenlerin geldikleri coğrafi bölgeler
Yerleşenlerin geldikleri iller
Yerleşenlerin öğrenim durumu
Yerleşenlerin liseden mezuniyet yılları
Yerleşenlerin mezun oldukları lise alanları
Yerleşenlerin mezun oldukları lise grupları / lise tipleri
Yerleşenlerin mezun oldukları liseler
Yerleşen okul birincileri
Taban puan ve başarı sırası istatistikleri
Yerleşen son kişinin profili
Yerleşenlerin YGS/LYS net ortalamaları
Yerleşenlerin YGS puanları
Yerleşenlerin YGS başarı sıraları
Ülke genelinde tercih edilme istatistikleri
Yerleşenlerin ortalama kaçıncı tercihlerine yerleştikleri
Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversite türleri
Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversiteler
Yerleşenlerin tercih eğilimleri – İller
Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Aynı/Farklı programlar
Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Programlar (Meslekler)
Yerleşme koşulları
bilgilerine kolayca erişebilirsiniz.
TERCİHLER NE ZAMAN BİTECEK?
2019-YKS tercih işlemleri, 23 Temmuz 2019 tarihinde başlayacaktır. Adaylar tercihlerini, 23-29 Temmuz 2019 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklardır. Tercih işlemleri, 29 Temmuz 2019 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.
NOT: Aşağıdaki üniversite bölümleri önceki yılın kılavuzundan alınmıştır. Bölümler arasında puan türü güncellenen olabilir.
ADALET BÖLÜMÜ NEDİR?
Adalet Önlisans Programı; hukukun temel kavramlarına ve hukuk metodolojisine ilişkin temel kavramlardan hareketle yalın hukuk sorunlarını çözebilen, demokrasi, laiklik, sosyal devlet ve hukukun üstünlüğü gibi vazgeçilmez ilkeleri benimsemiş, hukuk mesleğinin gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışın bilincinde, yaşam boyu ve kendi kendine öğrenme becerisini kazanmış adalet yardımcı hizmet personeli yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ NEDİR?
Çocuk Gelişimi Önlisans Programının amacı, 0-18 yaşlar arasındaki tipik ve atipik gelişim gösteren, korunmaya muhtaç, çalışan, mülteci, suçlu ve hastanede yatan çocukların zihinsel, dil, motor, sosyal, duygusal gelişimlerini ve öz bakım becerilerini değerlendirebilen, tüm gelişim ve beceri alanlarını destekleme konusunda çocuğa, aileye, eğitimciye ve topluma hizmet sunan insan kaynağı yetiştirmektir.
ANESTEZİ NEDİR?
Anestezi teknikerlerinin görevi, sağlık sektöründeki anestezi uygulamalarında yetkili anesteziste yardımcı olmak, hasta hazırlığında yer almak ve uygulama süresince hastanın en yakınında yani ameliyathanede yer almaktır.
Her türlü ameliyatta hastanın uyutulması ile ilgili tıbbi yöntemleri hekimin talimatına göre uygular.
Anestezide kullanılacak tüm cihaz ve ekipmanı kontrol eder ve anestezi uygulamasına hazırlar.
Merkezi gaz kaynaklarının bağlantılarının doğru olup olmadığını, oksijen, azot protoksit, tüplerinin doluluğunu ve bağlantılarını kontrol eder.
Uygulanacak anestezi yöntemine göre gerekli ilaç ve malzemeleri hazırlar.
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