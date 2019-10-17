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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 17.10.2019 - 10:20, Son Güncelleme:

2. Yargı Paketi ne zaman çıkacak? Çalışmalar başladı!

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2. Yargı Paketi ne zaman çıkacak? Çalışmalar başladı!

2. Yargı Paketi için güncel bilgiler, ilk yargı paketinin yasalaşmasının ardından pek çok kişinin kıskacında yer almaya başladı. 2. Yargı Paketi için düzenlenen toplantılarda infaz yakma konusu geniş bir yer buldu. Peki, 2. Yargı Paketi ne zaman çıkacak? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler

2. Yargı Paketinin ne zaman çıkacağı merak edilirken konuyla ilgili yeni detaylar etkisini sürdürüyor.

2. Yargı Paketi için geri sayım devam ediyor. Son durumu merak edilen 2. Yargı Paketi için geçtiğimiz hafta toplantılar gerçekleşti. İşte, Nuray Babacan'ın 2. Yargı Paketi hakkında aktardıkları;

"Hazırlıkları süren ‘ikinci yargı paketi’ bir ay sonra ‘infaz’ düzenlemesiyle siyasetin gündemine gelecek. Düzenlemeden yararlanarak şartlı salıverme yoluyla tahliye olacak hükümlüler bazı suçları işlediklerinde ‘infazları yanmayacak’. Böylece kalan cezalarını çekmek için yeniden cezaevine girmeyecekler.

İkinci Yargı Paketi, Adalet Bakanlığı bürokratları ve AK Parti’nin hukukçu milletvekillerinin katılımıyla bir haftada iki kez toplantı konusu oldu. Ceza indirimi ve kısmi af getiren infaz düzenlemesine ilişkin bazı hükümlerin, ‘affın genişlemesi’ sonucunu doğuracağı itirazları gündeme geldi.

Toplantılarda en önemli müzakere, ‘infaz yakma’ konusunda oldu. Taslağa konulan bir madde tartışma yarattı. Mevcut sistemde, infaz düzenlemesinden yararlanarak şartlı salıverme yoluyla cezaevinden tahliye olanlar, herhangi bir suç işlemeleri durumunda, kalan cezalarıyla birlikte yeni işledikleri suçun cezasını da çekiyorlar. Yeni düzenlemede, ‘infaz yakma’ olarak adlandırılan bu uygulamada ‘esnetmeye’ gidiliyor.

Buna göre infaz düzenlenmesinden yararlananların bazı suçları işlemeleri durumunda infazları yanmayacak; böylece kalan cezalarını çekmek için yeniden cezaevine girmeyecekler. Bu kişiler, işledikleri yeni suçun cezasını iki katı yatarak kurtulacaklar. Belirlenen sınırların üzerindeki suçların işlenmesi durumunda ise infazları yanacak ve iki suçun toplamı kadar cezaevinde kalınacak. Bu düzenlemenin affın genişletilmesi anlamına geldiğini savunan bazı AK Parti milletvekillerinin itiraz ettiği biliniyor.

ESKİ CEZAYI GEÇMEYECEK

Parti kurmayları, düzenleme hakkında, “Mevcut sistemde, şartlı salıverme koşullarından yararlanarak kalan altı yılı dışarda geçiren biri, bir suç işler ve diyelimki bir aylık ceza alırsa, infazı yanar ve altı yıl artı bir ay hapis yatar. Bu düzenlemeye göre ise işlediği ikinci suçun cezası önceki şartlı salıverme koşullarını etkilemeyecek. Yani kalan altı yılı yatmayacak. Ancak ikinci suçtan aldığı cezayı iki kat olarak çekecek. Yani bir aylık ceza almışsa, bunu hapiste iki ay olarak geçirecek” bilgisi verdi.

AK Parti kurmayları, bir ay sonra TBMM’nin gündemine gelmesi planlanan bu düzenlemeyle ilgili bir dizi toplantı daha yapacaklarını belirttiler. Kurmaylar, düzenlemenin ‘terör, uyuşturucu, kadına şiddet, cinsel suçlar ve organize suçları’ kapsamaması ve Anayasa Mahkemesi’nin ‘eşitlik’ ilkesine aykırı bularak düzenlemeyi genişletmemesi için çalıştıklarını dile getirdiler.

MHP’NİN ÖNERİSİ VE ALAATTİN ÇAKICI

AK Parti kurmayları, MHP’nin önerilerini, taslağa monte etme güçlüğü de yaşıyor. MHP’nin “Başta terör olmak üzere bazı suçlar hariç, kalan tüm cezalarda 5’er yıl indirime gidilsin” önerisi değerlendiriliyor. Toplantıda, yapılan düzenlemelerin suç örgütü yöneticisi Alaattin Çakıcı’nın serbest kalması sonucunu doğurup doğurmayacağının da sorulduğu öğrenildi. Bürokratların, Çakıcı’nın çok sayıda suç dosyası olduğu için serbest kalmayacağı bilgisini verdiği belirtiliyor. Ancak ceza indirimi yapılması durumunda, yasanın yürürlüğe girdiği tarihte olmasa bile sonraki aşamada Çakıcı’nın tahliye olacağını iddia edenler de bulunuyor.

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