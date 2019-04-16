2 milyon liralık alacak cinayeti
ANTALYA'da Yaşar D. (41), 2 milyon liralık alacak- verecek anlaşmazlığı yaşadığı dayısının oğlu Osman Deviren’i (26) av tüfeğiyle öldürdü.
Olay, saat 14.00’te Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi, 2073 Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Osman Deviren, yurt dışında kazandığı parayla Antalya’da yatırım yapacağını söyleyerek, etrafındakilerden 2 milyon liraya yakın para topladı. Osman Deviren, yatırım yapmadığı gibi paraları da geri ödemedi. Mağdur kişiler, durumu Osman Deviren’in halasının oğlu Yaşar D.’ye bildirdi. Yaşar D., oturduğu ev de dahil mülklerini satarak, Osman Deviren’in borçlarının büyük bölümünü ödedi.
"CANIMA TAK ETTİ"
Yaşar D., bir süre sonra Osman Deviren’den ödediği parayı vermesini istedi. Parasını alamayan Yaşar D., marketten çıkan Osman Deviren’e, av tüfeğiyle arkasından ateş etti. Silah sesini duyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Osman Deviren, götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi. Yaşar D. ise bindiği taksiyle polis merkezine gidip teslim oldu. Yaşar D.’nin polis merkezinde, "Canıma tak etti, öldürdüm" diye ifade verdiği kaydedildi. Yaşar D., polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
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