2 lüks otele yerleştiler... Ülkenin en önemli 10 ailesi de geldi

Hindistan’ın ünlü iş adamlarından, M3M Group’un Başkanı ve Donald Jr Trump’ın ortağı Basant Bansal, Divya Aggarwal ile dünya evine girecek oğlu Piyush Bansal’ın düğünü için Bodrum’u seçti. Bansal ve Aggarwal aileleri, Hintli davetlilerle birlikte dün öğleden sonra Bodrum’un Torba Mahallesi’ndeki otele geldi. Aile düğün için Bodrum’da yanyana bulunan 2 de lüks oteli kapattı. Oteller ise Hollanda’dan getirilen çiçeklerle süslendi.



400 kişiden oluşan davetliler, Yeni Delhi’den Bodrum’a 3 uçak ve 15 özel jet ile geldi. Öğleden sonra otele giriş yapan davetliler, müzik eşliğinde dansçılar tarafından gül yaprakları ile karşılandı. Dansçıların hareketli performansına davetliler de karşılık verdi, birlikte dans ederek bol bol fotoğraf çektirildi. 4 gün 4 gece düğün yapacak olan Divya Aggarwal ve Piyush Bansal için 2 ayda hazırlanan düğün, Bollywood yıldızlarının da yer aldığı "Hoşgeldiniz" kokteyliyle sürdü, ardından akşam yemeği yendi.



Bugün ise gelin ve damadın katılımıyla, tüm davetlilerin Hint müzikleri eşliğinde dans ettiği Sangeet töreni gerçekleşecek. Yarın saat 11.00’den itibaren ise Hint kınası etkinliği yapılarak kına yakılacak. Kına etkinliğinin akşam bölümünde davetliler, Avrupa’nın ilk ve tek yüzer diskosuyla denize açılarak sabaha kadar eğlenecek. 12 Mayıs’ta ise Hint düğünlerinin ritüelleri gerçekleştirilecek. Divya Aggarwal ve Piyush Bansal geleneksel Hint düğünü ile dünya evine girmesiyle seremoni tamamlanacak.



HİNDİSTAN’IN EN ÖNEMLİ 10 AİLESİ OTELDE



Otelin CEO’su Geylan Dursunoğlu, Bodrum ve Türkiye turizmi adına önemli bir etkinlik olduğuna dikkat çekerek, "Hindistan’ın en önemli 10 ailesi ve onların değerli 400 misafiri oğullarının düğünlerini yapmak için bir araya geldiler. Bu organizasyon 2 ay öncesinden hazırlandı. 2 aydır sürekli toplantılar yapılıyor, organizasyon şirketleri ile bir araya gelerek görüşmeler yaptık ve çiftin bütün isteklerini yerine getirdik. 9-13 Mayıs’ta 4 gün 4 gece gönüllerince eğlenecekler, düğün yapacaklar. Türkiye son zamanlarda hepimizin bildiği gibi Hint düğünleri konusunda en gözde ülkelerden biri oldu. Davetliler ve aile, özel kiralanmış 3 uçak ve 15’e yakın özel jet ile geldi. Transferler için 60 araç kiralandı. Çok büyük bir organizasyon. Bodrum ve Türkiye ekonomisine de çok büyük katkı. 550 personel çalışıyor otelde. 4 günlüğüne dışarıdan 250 personel daha aldık. Türkiye’nin her yerindeki turizm okulunda okuyan gençleri çağırarak, eleman desteği aldık. Umarız, çiftin hayal ettiği gibi bir düğün olur" dedi. Düğünün maliyetinin milyon dolarları bulacağı belirtildi.



