2 aylÄ±k hamile genÃ§ kadÄ±n, kalp krizinden Ã¶ldÃ¼

2 aylÄ±k hamile genç kadÄ±n, kalp krizinden öldü
Adana'nÄ±n Ä°mamoÄŸlu ilÃ§esinde 2 aylÄ±k hamile Reyhan Demirel (19) kontrol iÃ§in gittiÄŸi Aile SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± Merkezinde kalp krizi geÃ§irdi. Kalp masajÄ±yla duran kalbi yeniden Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lan Demirel, kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.
Ä°mamoÄŸlu'nunÂ Fatih Mahallesi'nde oturan ve 3 ay Ã¶nce evlendiÄŸi Ã¶ÄŸrenilen 2 aylÄ±k hamile Reyhan Demirel, iddiaya gÃ¶re, rutin saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼ iÃ§in amcasÄ± ve bir yakÄ±nÄ± ile Cumhuriyet MeydanÄ±'nda bulunan Aile SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± Merkezine geldi.
Muayene odasÄ± Ã¶nÃ¼nde sÄ±ra beklerken bir anda yere yÄ±ÄŸÄ±lan hamile kadÄ±na, merkezde bulunan doktorlar ilk mÃ¼dahaleyi yaptÄ±. Demirel'in kalp krizi geÃ§irdiÄŸi belirlendi.
YapÄ±lan kalp masajÄ±yla duran kalbi yeniden Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lan Reyhan Demirel, ambulansla Ä°mamoÄŸlu Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Ancak, Demirel burada yapÄ±lan tÃ¼m mÃ¼dahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±.
Reyhan Demirel'in cenazesi otopsi iÃ§in Adana Adli TÄ±p Kurumu'na gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. GenÃ§ kadÄ±nÄ±n cenazesinin yarÄ±n memleketi ÅžanlÄ±urfa'da topraÄŸa verileceÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.
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