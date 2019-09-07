2 ay sonra kelepçe taktıran sözler: Bizim bir konteyner vardı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü 11 Temmuz günü, ABD’den yola çıkarak Bulgaristan’a giden Singapur bayraklı gemideki bir konteynerde silah bulunduğu yönünde ihbar aldı.
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Gümrük Muhafaza ekipleri alınan mahkeme kararı ile gemideki konteynerde arama yaptı. Yapılan aramada, otomobil ve lüks otomobil motor parçaları içinde 1 tabanca, 30 tabanca gövdesi, 1 adet uzun namlulu tabanca gövdesi, 53 şarjör, 28 adet icra yayı ve mili, 28 adet sürgü, değişik çap ve markalarda bin 200 mermi, 30 adet uzun namlulu silah mermisi ele geçti.
Konteynere el konularak limanda tutulmaya başlandı. Polis, konteyneri gözetim altında tutarken konteynerin Bulgaristan’a gitmemesi üzerine geçen çarşamba Bulgaristan’dan S.C.John, M.M. Vladimirov ve Türkiye’de bağlantıda oldukları K.E., B.D. ve C.Ö. limana geldi.
Konteynerle ilgili bilgi almak için limana geldikleri sırada polis harekete geçerek 5 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan sorgu ve araştırmada S.C. John’un silah ve malzemelerin alıcısı olduğu, Vladimirov’un yardımcısı olduğu belirlenirken, K.E.’nin konteynerin Türkiye’deki takibini yürüttüğü, B.D.’nin Bulgaristan ile bağlantıyı sağladığı, gümrük işlerini C.Ö.’nün yaptığı belirlendi.
K.E. ve C.Ö., emniyetteki ifadelerinin ardından serbest kalırken, S.C. John, M.M. Vladimirov ve B.D. Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı’na sevk edildi.
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