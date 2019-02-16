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HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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SÄ±radaki Haber

Gündem
ÇaÄŸlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)
16.02.2019 - 09:40, Son GÃ¼ncelleme:

2 ay sonra acÄ± haber geldi

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2 ay sonra acÄ± haber geldi

ADANA'da 2 ay Ã¶nce otomobiliÂ Ã‡atalan KÃ¶prÃ¼sÃ¼ Ã¼zerinden terk edilmiÅŸ olarak bulunanÂ Osman AlaÃ§kaya'nÄ±n (62), baraj gÃ¶lÃ¼nde cesedi bulundu.Â

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  • 2 ay sonra acÄ± haber geldi
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Olay, geÃ§en yÄ±l 18 AralÄ±k gÃ¼nÃ¼ Seyhan ilÃ§esindeÂ meydaya geldi. SaÄŸlÄ±k sorunlarÄ± olduÄŸu belirtilen Osman AlaÃ§kaya eve gelmeyince, yakÄ±nlarÄ± polise giderek kayÄ±p baÅŸvurusunda bulundu. Gece geÃ§ saatlere kadar AlaÃ§kaya'ya cep telefonundan ulaÅŸamayan kardeÅŸleri, aÄŸabeylerinin hayatÄ±ndan endiÅŸe ederek kendi imkanlarÄ±yla aramaya baÅŸladÄ±.

Erkem ve Ramazan AlaÃ§kaya, SeyhanÂ Baraj GÃ¶lÃ¼ Ã¼zerindeki Ã‡atalan KÃ¶prÃ¼sÃ¼ Ã¼zerindeÂ aÄŸabeylerinin otomobilini terk edilmiÅŸ buldu. Otomobilde kontak anahtarÄ±nÄ± ve aÄŸabeylerininÂ cÃ¼zdan ve telefonlarÄ±nÄ± gÃ¶ren kardeÅŸler,Â polise haber verdi.

ARAMA Ã‡ALIÅžMALARINI GÃ–ZYAÅžLARI Ä°Ã‡Ä°NDE Ä°ZLEMÄ°ÅžTÄ°

Gelen polis, 6 Ã§ocuk babasÄ± AlaÃ§kaya'nÄ±n suya atlayarak intihar etme ihtimali Ã¼zerine su altÄ± ekiplerine haber verdi. AÄŸabeyinden haber alamayan Ekrem AlaÃ§kaya ise, kÃ¶prÃ¼nÃ¼n demir parmaklÄ±klarÄ±na sarÄ±larak arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± gÃ¶zyaÅŸlarÄ± iÃ§inde izledi.

SulatÄ± ekipleri,Â uzun sÃ¼re gÃ¶lde arama yaptÄ±, ancak AlaÃ§kaya'nÄ±n izine rastlanmadÄ±. Ekipler arama Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± sonlandÄ±rdÄ±.

DÃ¼n bÃ¶lgede bulunan kiÅŸiler, suÂ yÃ¼zeyinde sÃ¼rÃ¼klenen cesetÂ gÃ¶rÃ¼nce, polise haber verdi. Baraj gÃ¶lÃ¼ne sevk edilen su altÄ± polisleri, erkek cesedini kÄ±yÄ±ya Ã§Ä±kardÄ±. YapÄ±lan incelemede cesedin,Â 2 ay Ã¶nce kaybolan Osman AlaÃ§kaya'ya ait olduÄŸu tespit edildi. AlaÃ§kaya'nÄ±n cenazesi, otopsisi iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan defnedilmek Ã¼zere ailesi teslim edildi.

KayÄ±p ÅŸahsÄ±n kardeÅŸi yürekleri sÄ±zlattÄ±
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