2 ay sonra acÄ± haber geldi
ADANA'da 2 ay Ã¶nce otomobiliÂ Ã‡atalan KÃ¶prÃ¼sÃ¼ Ã¼zerinden terk edilmiÅŸ olarak bulunanÂ Osman AlaÃ§kaya'nÄ±n (62), baraj gÃ¶lÃ¼nde cesedi bulundu.Â
Olay, geÃ§en yÄ±l 18 AralÄ±k gÃ¼nÃ¼ Seyhan ilÃ§esindeÂ meydaya geldi. SaÄŸlÄ±k sorunlarÄ± olduÄŸu belirtilen Osman AlaÃ§kaya eve gelmeyince, yakÄ±nlarÄ± polise giderek kayÄ±p baÅŸvurusunda bulundu. Gece geÃ§ saatlere kadar AlaÃ§kaya'ya cep telefonundan ulaÅŸamayan kardeÅŸleri, aÄŸabeylerinin hayatÄ±ndan endiÅŸe ederek kendi imkanlarÄ±yla aramaya baÅŸladÄ±.
Erkem ve Ramazan AlaÃ§kaya, SeyhanÂ Baraj GÃ¶lÃ¼ Ã¼zerindeki Ã‡atalan KÃ¶prÃ¼sÃ¼ Ã¼zerindeÂ aÄŸabeylerinin otomobilini terk edilmiÅŸ buldu. Otomobilde kontak anahtarÄ±nÄ± ve aÄŸabeylerininÂ cÃ¼zdan ve telefonlarÄ±nÄ± gÃ¶ren kardeÅŸler,Â polise haber verdi.
ARAMA Ã‡ALIÅžMALARINI GÃ–ZYAÅžLARI Ä°Ã‡Ä°NDE Ä°ZLEMÄ°ÅžTÄ°
Gelen polis, 6 Ã§ocuk babasÄ± AlaÃ§kaya'nÄ±n suya atlayarak intihar etme ihtimali Ã¼zerine su altÄ± ekiplerine haber verdi. AÄŸabeyinden haber alamayan Ekrem AlaÃ§kaya ise, kÃ¶prÃ¼nÃ¼n demir parmaklÄ±klarÄ±na sarÄ±larak arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± gÃ¶zyaÅŸlarÄ± iÃ§inde izledi.
SulatÄ± ekipleri,Â uzun sÃ¼re gÃ¶lde arama yaptÄ±, ancak AlaÃ§kaya'nÄ±n izine rastlanmadÄ±. Ekipler arama Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± sonlandÄ±rdÄ±.
DÃ¼n bÃ¶lgede bulunan kiÅŸiler, suÂ yÃ¼zeyinde sÃ¼rÃ¼klenen cesetÂ gÃ¶rÃ¼nce, polise haber verdi. Baraj gÃ¶lÃ¼ne sevk edilen su altÄ± polisleri, erkek cesedini kÄ±yÄ±ya Ã§Ä±kardÄ±. YapÄ±lan incelemede cesedin,Â 2 ay Ã¶nce kaybolan Osman AlaÃ§kaya'ya ait olduÄŸu tespit edildi. AlaÃ§kaya'nÄ±n cenazesi, otopsisi iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan defnedilmek Ã¼zere ailesi teslim edildi.
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