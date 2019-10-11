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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 11.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

2.5 yıl sonra kızına kavuştu

Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
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Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
2.5 yıl sonra kızına kavuştu

Spiker Kübra Eken kendisini darp edip beyin kanaması geçirmesine neden olduğu gerekçesiyle yargılanan ve 1 yıl 15 gün ceza alan eşinden olan kızıyla 2.5 yıl aradan sonra kavuştu. Gazeteci eş Bülent Eken 6 yaşındaki kızını 2.5 yıldır kaçırıyordu. Kübra Eken ve annesi Nuran Yelkenci dedektif gibi çalışıp minik kızı buldu.

Eşi Kübra Eken’le boşanma davası halen devam eden Neptün Bülent Eken, 2 Temmuz 2017’de kayınvalidesine giderek kızını bir günlüğüne yanına aldı. Velayeti anneannesinde olan kızını 15 günde bir görme hakkı olan Neptün Bülent Eken, o günden sonra kayıplara karıştı. Kübra Eken ve ailesi ne yaptıysa minik kızı bulamadı. Ancak bu yıl okul çağı gelmişti. Velisi olarak görüldüğü için Nuran Yelkenci aramalarına bu yolla devam etti. Minik kızın Ataşehir’deki bir kolejde kayıtlı öğrenci olduğunu öğrendi.

Velayeti kendilerinde olduğu için sabah saatlerinde kızları Kübra’yı da yanlarına alıp harekete geçen Yelkenci ailesi, polis eşliğinde okula giderek okul yönetimine kızlarını almak istediklerini söyledi. Okul yönetimi ve Yelkenci ailesinin avukatları uzun süre görüştükten sonra, küçük kız annesine teslim edildi. Bu sırada okulda görevli pedagog ve sınıf öğretmeni de annesiyle birlikte gideceğini ona anlattı.

Küçük kız ilk olarak okul pedagogu ve sınıf öğretmeni eşliğinde Ataşehir Çocuk Büro Amirliği’ne götürüldü. Öğretmenleri burada da öğrencilerine destek oldu. Çocuk Büro Amirliği’ndeki işlemlerin ardından minik kız anneannesi Nuran Yelkenci ve dedesi Ömer Yelkenci’ye teslim edildi. Kübra Ekinci ise kızının gelmesini otomobilde gözyaşları içinde bekledi.

Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
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