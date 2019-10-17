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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mehmet CANDAN/ İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 17.10.2019 - 13:04, Son Güncelleme:

'1'inci Balkan Ülkeleri Başsavcıları Çalışma Forumu' İzmir'de başladı

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'1'inci Balkan Ülkeleri Başsavcıları Çalışma Forumu' İzmir'de başladı

YARGITAY Cumhuriyet Başsavcılığı ve Bulgaristan Cumhuriyeti Başsavcılığı'nın iş birliğiyle düzenlenen '1'inci Balkan Ülkeleri Başsavcıları Çalışma Formu' İzmir'de Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün katılımıyla başladı. İki gün sürecek forumda, Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili konuşan Gül, "Gelecek nesiller için sınırlarımızı, vatandaşlarımızı ve ülkemizi koruma sorumluluğumuz bulunmaktadır. Bu nedenle, Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları ile ilgili dostlarımızdan saygı, empati ve destek bekliyoruz" dedi.

'1'inci Balkan Ülkeleri Başsavcıları Çalışma Formu', Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ve Bulgaristan Cumhuriyeti Başsavcılığı'nın iş birliğiyle İzmir'de başladı. Foruma, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca, Bulgaristan Cumhuriyet Başsavcı vekili Borislov Bobi Sarafov, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Karadağ, Kosova, Romanya Başsavcıları ve beraberlerindeki heyetler katıldı. Forumda konuşan Bakan Abdülhamit Gül, Türkiye'nin, Balkan ülkeleri ile ikili ilişkilerine büyük önem verdiğini, bölge ülkelerinin tümüyle iyi ilişkilerin sürdüğünü belirterek, şöyle dedi:

1inci Balkan Ülkeleri Başsavcıları Çalışma Forumu İzmirde başladı


"İkili ilişkilerimiz bağımsızlık, egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı prensipleri üzerine kurulmuş, tarihi bağlarımız ve iyi komşuluk ilkesi ışığında daha da gelişmiştir. Türkiye ve Balkan ülkeleri halkları arasında tarihsel ve güçlü bağlar bulunmaktadır. Balkan ülkelerinde azınlık, soydaş ve akraba topluluklar yaşamakta, ülkemizde de Balkan kökenli çok sayıda vatandaşımız bulunmaktadır. Bu nedenle, vatandaşı bulunduğunuz ülkeler ile olan ilişkilerimize ayrı bir önem atfetmekteyiz. Bugün ev sahipliğini yaptığımız 1. Balkan Ülkeleri Başsavcılığı Çalışma Forumu'nda katılımcı başsavcılık makamları bilgi paylaşımında bulunacaklar, adli yardım talepleri, düzenli toplantılar, istişareler ve ortak eğitimler vasıtasıyla da bölgesel iş birliğinin gelişmesine de katkı sağlayacaklardır. Sözkonusu çalışma forumunun, özellikle uluslararası suçların etkin bir şekilde soruşturulmasında ve nihayetinde suçluların cezalandırılmasında önemli bir rol oynayacağına inancım tamdır. Bildiğiniz üzere, günümüzde artık suç gruplarının yeni yöntem ve usuller kullanarak birçok suç işlediğine şahit olmaktayız. Başta terör, uyuşturucu ve göçmen kaçakçılığı ile insan ticareti suçları olmak üzere son yıllarda bilişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelerle birlikte, dijital ve siber suçlar da giderek yaygınlık kazanmaktadır. Ulusal ve uluslararası güvenliği tehdit eden boyutlara ulaşan bu suçlarla mücadelede ülkeler arası işbirliği kaçınılmaz bir gerekliliktir. Bu kapsamda, her yıl düzenlenmesi öngörülen bu forum vesilesiyle, adli ilişkilerin yoğun olduğu komşu Balkan ülkelerinin yargı makamları, tecrübe paylaşımında bulunma, uluslararası adli iş birliğinin yerine getirilmesinde karşılaştıkları güçlükleri yüz yüze tartışma imkânı bulabilecek ve çözüm önerilerini dile getirebilecekler."

'TERÖR KORİDORUNA ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ'

Barış Pınarı Harekatı'nın Suriye'nin ülke bütünlüğüne değil, oradaki terör unsurlarının yok edilmesine yönelik düzenlediğini vurgulayan Bkan Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Günümüzün kanayan yaralarından biri terörizmdir. Terörizm bizzat insan haklarının, demokrasinin ve hukuk devletinin tahribini amaçlamaktadır. Terörizmin ne olduğunu çok iyi bilen, bunun ağır sonuçlarıyla 1970'li yıllardan beri yüzleşen bir ülke olduğumuzu üzülerek ifade etmek durumundayım. Türkiye, 40 yıldır PKK terör örgütüyle mücadele etmektedir. Bu süreçte yaklaşık 40 bin insanımızın katili olan bölücü terör örgütü PKK, silahlı eylem ve saldırılarına bugün halen devam etmektedir. Ne yazık ki Suriye ve Irak'taki istikrarsızlık, bölgede PKK'nın Suriye kolu YPG ve DEAŞ başta olmak üzere aşırıcı grupların zaman içinde varlık kazanmasına ve güçlenmesine sebep oldu. Bu durum, gerek Türkiye gerekse bölge ülkeleri için büyük bir tehdittir. Bölgedeki bu gelişmeler, ülkemiz de dâhil olmak üzere geniş bir coğrafyanın güvenliği için endişe kaynağıdır. Terör örgütlerine yönelik olarak Suriye'nin kuzeyinde 9 Ekim'de Barış Pınarı Harekatını başlattık. Operasyon açık ve sınırlı hedeflerle gerçekleştirilmektedir. İlgili tüm makamlar, müttefikler ve ortaklarımız zamanında bilgilendirilmiştir. Sivillerin ve sivil altyapının korunması en önemli önceliğimiz olup, her hamle uluslararası hukuka uygun olarak yapılmaktadır ve yapılacaktır. Türkiye Cumhuriyeti olarak hemen yanı başımızda DEAŞ, PKK veya YPG'nin aktif olduğu bir terör koridoruna asla tahammül edemeyeceğimizi ve izin veremeyeceğimizi bir kez daha hatırlatmak isterim. Gelecek nesiller için sınırlarımızı, vatandaşlarımızı ve ülkemizi koruma sorumluluğumuz bulunmaktadır. Bu nedenle, Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları ile ilgili dostlarımızdan saygı, empati ve destek bekliyoruz."

'BİZ HER PLATFORMDA DİLE GETİRİYORUZ'

Türkiye'nin terör örgütlerine yönelik tavrının her zaman aynı olduğunu aynı hassasiyetleri diğer ülkelerden de beklediklerini belirten Gül, şöyle dedi:

"Ülkemiz FETÖ silahlı terör örgütünün 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirmeye çalıştığı hain darbe girişimi ile terörün bir başka görünümü ile karşılaşmıştır. Ancak milletimizin demokrasiye ve devletine olan bağlılığı ve desteği, teröristlerin hain emellerine ulaşmalarına müsaade etmemiştir. Unutulmamalıdır ki terörizm bir ülkenin değil, bütün uluslararası toplumun sorunudur ve terörizmle mücadelede başarının sağlanması ancak uluslararası işbirliği ile mümkündür. Bu sebeple askeri önlemler dışında terör örgütleriyle bölgesel ve küresel boyutta ortak mücadele edilmesi, uluslararası adli iş birliğinin güçlendirilmesi gerekmektedir. Terörle mücadele konusunda biz üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu dostlarımıza her platformda dile getiriyoruz. Ülkemiz, kendisine ve uluslararası topluma yönelik güvenlik tehditleri ve terör örgütleriyle mücadele ederken, muhataplarından da aynı hassasiyeti beklemektedir. Bu noktada özellikle vurgulanması gereken husus, terör örgütleri arasında ayrım yapılmaksızın bu tehditle kararlı bir şekilde mücadele edilmesidir. Bu manada, dostlukları tarihi temellere dayanan Balkan ülkelerinin uluslararası platformda oluşturdukları bu çalışma forumu da bölgenin suçla mücadeledeki kararlılığının en önemli göstergesi olacaktır."

Konuşmalarından ardından protokol üyeleri aile fotoğrafı çektirdi. 1'inci Balkan Ülkeleri Başsavcılığı Çalışma Forumu, katılan ülkelerin başsavcıları arasında görüşmelerle devam edecek.

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