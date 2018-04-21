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    198 gündür kayıp

    Tolga YANIK/DHA
    21.04.2018 - 22:42 | Son Güncelleme:

    Karaman'da 6 ay önce kaybolan Fatma Uyanık (33) için Sarıveliler ilçesindeki Çevlik göletinde arama yapılacak.

    Sarıveliler ilçesinde yaşayan Fatma Uyanık, 5 Ekim 2017’de annesi Zahide Uyanık ile birlikte evlerinden 15 kilometre uzaklıktaki bahçelerine gitti. Buradaki bağ evinde bir gece kalan anne-kız, ertesi sabah bir süre bahçede çalıştı. Daha sonra anne Uyanık, ilçe merkezine döndü. Fatma Uyanık, havanın kararmasına karşın eve dönmeyince, yakınları aramaya çıktı. Tüm çabalara karşın aramalardan hiçbir sonuç alınamadı. Ağabey Ali Uyanık, "Kardeşimden 198 gündür haber alınamıyor. Bizim ve Cumhuriyet Savcımızın isteği doğrultusunda ilçede bulunan Çevlik göletinde aramalar yapılacak" dedi. 

    Etiketler: Karaman , Kayıp , gazetehaberleri , gündem
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