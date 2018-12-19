1939 yapımı 'Rüzgâr Gibi Geçti' ve 'Oz Büyücüsü' filmlerinin yönetmeni kimdir?
En İyi Yönetmen Oscar ödülünü 'Rüzgar Gibi Geçti' isimli filmiyle 1939 yılında alan Victor Fleming, yılların eskitemediği Oz Büyücüsü isimli filmin de yaratıcılarındandır. Peki, 1939 yapımı 'Rüzgâr Gibi Geçti' ve 'Oz Büyücüsü' filmlerinin yönetmeni Victor Fleming kimdir?
Victor Fleming, 1889 ile 1949 yılları arasında yaşayan Oscar ödüllü Amerikalı yönetmendir.
1939 yılında Rüzgâr Gibi Geçti filmi ile En İyi Yönetmen Oscarı'nı almıştır. The Wizard of Oz filminin de yönetmenidir.
1998 yılında Amerikan Film Enstitüsü'nün yayınladığı AFI's 100 Years... 100 Movies listesinin ilk 10'nunda iki filmi birden olan tek yönetmendir. Bu filmlerden Rüzgâr Gibi Geçti (1939) dördüncü, The Wizard of Oz (1939) altıncı sırada idi.
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