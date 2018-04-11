Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>19 yaşındaki gencin sır ölümü: Hastaneye kim götürdü?

    19 yaşındaki gencin sır ölümü: Hastaneye kim götürdü?

    DHA-İHA
    11.04.2018 - 00:44 | Son Güncelleme:

    Adana’da bir kişi sokak ortasında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

    Olay, Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi Barış Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gökay Tunç (19) sokak üzerinde yürüdüğü sırada kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Göğüsünden yaralanan Tunç kanlar içerisinde yere yığıldı.

    19 yaşındaki gencin sır ölümü: Hastaneye kim götürdü

    Silah seslerini duyan vatandaşlar ise durumu polis ekiplerine bildirdi. Bu arada Tunç’u kimliği belirlenemeyen bir kişi aracı ile özel bir hastaneye götürdü. Tunç hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

     

    10 ADET BOŞ KOVAN ELE GEÇİRDİ

    19 yaşındaki gencin sır ölümü: Hastaneye kim götürdü

    Kimliği belirlenemeyen kişi Tunç’u getirdiği hastaneden ayrılarak aracını Meydan Mahallesi 39015 sokağa park ederek izini kaybettirdi. Polis ekipleri aracı emniyet garajına çektirerek inceleme altına aldı. Barış Bulvarı üzerinden inceleme yapan polis ekipleri 10 adet boş kovan ele geçirdi.
    Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

    Etiketler: adana , cinayet , saldırı , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri