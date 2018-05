19 Mayıs manifestosu

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, ‘Gelecek Bildirgesi’ adını verdiği manifestosunu, Atatürk’ün milli mücadeleyi başlatmasının 99’uncu yıldönümünde Samsum’da açıkladı. Manifestoda öne çıkan başlıklar şöyle:



OHAL KALKACAK, HSK DEĞİŞECEK

“Hukuk devleti için ilk adım OHAL’in kaldırılması olacak. Başta AYM olmak üzere devlet kurumlarının tarafsız, çağdaş ve demokratik denetim yapma yetkisini kullanabilmesi için gerekli düzenleme ve reformlar derhal yapılacak. Yetkin ve tarafsız yargıçların seçilmişleri denetlemesi sağlanacak. HSK (Hâkimler Savcılar Kurulu) yeniden yapılandırılacak, adalet bakanı ve müsteşarı HSK’da yer almayacak. Telefon dinlemeleri başta, devletin, vatandaşın hayatına müdahale edecek hukuksuz uygulamaları engellenecek.



GÜÇLÜ PARLAMENTER SİSTEM

Yeni ve çağdaş bir anayasa yapılarak, kuvvetler ayrılığına dayalı güçlü bir parlamenter rejim oluşturulacak. Demokrasiyi tüm kurum ve kurullarıyla kesintisiz işletmek vazgeçilmez hedefimiz. Merkezde toplanmış ve verimsizliğe yol açan idari yetkiler yerel yönetimlere devredilecek. Demokrasimizi, milli bütünlüğümüzü ve güvenliğimizi tehdit eden FETÖ, PKK, İŞİD ve benzeri bütün terör örgütleriyle tavizsiz mücadele edilecek.



KAMUDA LİYAKAT ŞART

Kamu yöneticilerinin hukuka, bilime, kamu yararına uygun ve tarafsız görev yapması esas olacak. Yöneticilerin seçim ve yükselmesinde liyakat ve ehliyet ana ilke olacak, her tür ayırımcılığa son verilecek. Polisimizin özlük hakları iyileştirilecek; sendikal haklar, ek mesai ve 3600 ek gösterge verilecek.



HER AİLEYE BİR EV, BİR MAAŞ

Zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapan ekonomi politikalarına son vereceğiz. Her ailenin bir evi, her evin bir maaşı olacak. Yaratıcılık ve girişimcilik teşvik edilecek. Hedefimiz Türkiye ekonomisinin her yıl en az yüzde 7 büyümesi. Kişi başına düşen milli gelirimizi ilk etapta 15 bin dolar düzeyine çıkartarak orta gelir tuzağından kurtulacağız. İşsizlik 5 yıl içinde yüzde 5’e düşürülecek. Endüstri 4.0’ın gerektirdiği üretim yapısı ve teknolojisi geciktirilmeden ülkemize kazandırılacak. 5 milyona yaklaşan göçmen sorunu, insani yaklaşım ve milli çıkarlarımız doğrultusunda acilen çözülecek.



GENÇLİĞE BURSLU KATKI

Yükseköğrenim öğrencilerimize her 19 Mayıs’ta 500 TL gençlik bursu ve her 29 Ekim’de 500 TL Cumhuriyet bursu verilecek. Burslar, mezuniyetten sonra iki yıl süreyle ödenmeye devam edilecek. Çocuklarımız istemediği okul türüne yönlendirilmeyecek. Öğretmenlere 3600 ek gösterge verilecek. Öğretmenlere her 24 Kasım’da bir maaş ek ödeme yapılacak. Üniversiteler bölünmeyecek.



MAZOT 3 TL, PASSOLİG BİTECEK

Türkiye’yi Avrupa’nın organik tarım ve hayvancılık merkezi yapacağız. Tarıma dayalı sanayi önceliğimizdir. Başta mazot ve gübre olmak üzere tarımda girdi fiyatları makul düzeyde tutulacak, çiftçiye mazot 3 TL’ den verilecek. Şeker fabrikalarının özelleştirme kararlarını iptal edeceğiz.



İşçilerin sendikal hakları ile grev hakkını kullanılamaz hale getiren yasal hükümleri kaldıracağız. Asgari ücret 2 bin 200 TL olacak. Aile sigortası uygulaması hayata geçirilecek.



Spor yönetiminin özerkliği yeniden tesis edilecek. Passolig uygulaması kaldırılacak.



MEMLEKETİN YARALARINI SARACAĞIZ

Memleketin yaralarını sarmak ve milletimizin dertlerine derman olmak hedefiyle, Cumhuriyetimizin örselenen değerlerini yeniden tesis etmeyi amaçlayan onarım politikalarımız, esas olarak, beş ana sütuna dayalı olacak.



Bu sütunlar: Hukuk Sütunu; temel hak ve özgürlükler, toplumsal barış, çoğulculuk, katılımcılık ve özgür basın anlayışına dayalı Demokrasi Sütunu; Ekonomi Sütunu; barış ve güvenlik odaklı politikalara dayalı Dış Politika Sütunu; ülkemizi muasır medeniyetin üzerine çıkarma hedefine dayalı Eğitim Sütunudur. Bu sütunlar üstünde yükselen onarım projemizin çatısını ‘kuvvetler ayrılığına dayalı parlamenter rejim’ oluşturacak. Temel hedefimiz halkımızın huzur, barış ve refah içinde yaşamasını sağlamaktır.



ORTAK DEĞER KARDEŞLİK

Yeni dönemde yerine getirmek zorunda olduğumuz bir başka hayati görevimiz, birbirlerine düşmanlaştırılan insanlarımızı barıştırmak. Kardeşlik, barış, huzur, refah ve sevgi yol gösterici değerlerimiz olacak. Cumhurbaşkanlığını kazanacağız, Meclis çoğunluğunu alacağız. Hemen ardından, ‘onarım politikalarımızı’ uygulamaya başlayacağız.”



BUGÜN YAPTIĞIMIZ MİTİNG 1919'DAKİ 96 MİTİNG KADAR ÖNEMLİ

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Samsun’da Cumhuriyet Meydanı’ndaki mitinge katıldı. Konuşmasına 19 Mayıs 1919’un 99’uncu yıldönümünü kutlayarak başlayan İnce şunları söyledi: “16 Mayıs sabahı Gazi Mustafa Kemal Atatürk yanında 18 askerlerle birlikte Samsun’a doğru yola çıktı. 19 Mayıs’ta Samsun’a vardığında buradan Havza’ya geçti. 15 gün kaldı. Telgraflarla özel ulaklarla Türkiye’nin her yerinde tam 96 miting düzenlediler. 96 miting Türkiye’nin Kurtuluş Savaşı’nın başlangıcıdır. Eğer 19 Mayıs 1919’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk Samsun’a gelmeseydi, o 96 mitingi yapıp milleti Kurtuluş Savaşı’na ikna etmeseydi bugün esir olarak yaşıyorduk. Şundan emin olun ki bugün yaptığımız miting de o 96 miting kadar önemlidir.



GENÇLERE SESLENDİ

Atatürk ‘19 Mayıs 1919’da Samsun’a geldim durum şudur’ diye anlatır memleketin durumunu. Bitişi Gençliğe Hitabe’dir. Gençler size sesleniyorum, önümüzde bir tarihi sorumluluk var. Bakın 24 Haziran’da normalde sınava girecektiniz şimdi kabine gireceksiniz. Son 9 ayda neler oldu. 9 ay kala sınavınızın adı değişti. 8 ay kala soru şekli değişti. 4 ay kala soruların sayısı değişti. Her ay bir değişiklik yaptılar. Ya soru sayısını değiştirdiler ya ders sayısını değiştirdiler ya soruluş biçimini değiştirdiler. Son sınava iki ay kala da sınavın tarihini değiştirdiler. Lise mezunu gençler, öğrencilerim, kardeşlerim bunlar sizin için hayati derecede önemli olan o sınavın her ay bir yerini değiştirdiler. Şimdi güzel kardeşim şimdi yetki sende. Paketleyin bunları 24 Haziran’da. Bunlar sizinle dalga geçiyor. Bu memleketin 18 yaşındaki, 19 yaşındaki gençleri ile dalga geçiyorlar. Gençler size sesleniyorum. Kendinizle dalga geçirtmeyin bunlar sizinle dalga geçiyor.



‘KOMŞULARLA BARIŞACAĞIZ’

19 Mayıs 1919’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk buraya geldiğinde ondan sonraki süreçte tarihten dedim bugünle çelişen bir örnek var mı? 1922’de Yunanistan’la savaştık. Savaşın galibi biziz. Savaştan hemen sonra Atatürk Yunanistan’la barışmak istiyor, barışıyor. Amerikan bir büyükelçi Atatürk’e soruyor diyor ki ‘Savaşı kazandın neden Yunanistan’dan tazminat istemiyorsun? Savaşın galibi sensin para iste. İzmir’i yaktılar.' Atatürk ‘Ekonomiyi geliştirerek kazanacağımız para tazminatla alacağımız paradan daha çok olur’ diyor. O büyükelçi sonra anılarında şöyle yazıyor: ‘Hayatımda böyle zeki, böyle dahi bir adam görmedim.’ Şimdi günümüze bakalım. Türkiye’de Amerikan büyükelçisi yok. Türkiye’nin şu anda Suriye’de büyükelçisi yok. Niye? Beyefendi Esat’la küs. Devlet yönetmek ona küstüm, onla kavgalıyım böyle devlet yönetimi olur mu? Cumhurbaşkanı olduğumda komşularımızla barışacağız, dünya ile barışacağız. Barışacağız derken teslim olacağız demiyorum. İçerde de barışacağız dışarıda da."



‘HAKARET SUÇU KALKACAK’

Samsun'daki programının ardından Sinop'a geçen İnce, Uğur Mumcu Meydanı'nda konuştu:"Cumhurbaşkanına hakaret suçunu kaldıracağım. Gerek olmayacak. Çünkü ben millete hakaret etmeyeceğim, millet de bana hakaret etmeyecek. Sen millete, tezek, pislik çöplük demezsen millet de sana hakaret etmez."



ERİN GÜNAHI OLMAZ

İNCE, Samsun’daki konuşmasında 15 Temmuz Darbe girişimine katıldığı için cezaevinde bulunan er ve askeri öğrencilere, “Darbe girişiminde tepedekilere değil erlere sesleniyorum. Erin günahı olmaz. Moralinizi bozmayın, canınızı sıkmayın. Adalet gelince hiçbir sorun kalmaz” diye seslendi.





SAMSUN HEDİYESİ: Muharrem İnce, Samsun Cumhuriyet Meydanı’nda seçmenle buluştu. Burada bir grup genç, İnce’ye, cumhurbaşkanı seçildikten sonra ilk gün Çankaya Köşkü’ne giderken makam aracı olarak kullanmak üzere bisiklet armağan etti. İnce, bisikleti cumhurbaşkanlığı demirbaşına kaydedeceğini söyleyerek, miting yaptığı platformda bir tur attı.