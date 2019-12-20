19 Aralık Süper Loto çekilişinde 2 milyon 113 bin TL devretti - MPİ Süper Loto kupon sorgulama

Perşembe günleri düzenlenen Süper Loto oyununun sabırsızlıkla beklenen 635'inci hafta çekilişleri tamamlandı. Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesinden takip edilen canlı Süper Loto çekilişinde bu haftanın şanslı 6 numarası kamuoyuna duyuruldu. Geçen hafta 26 milyon TL'nin 1 kişiye çıktığı Süper Loto'nun 19 Aralık 2019 tarihli çekiliş sonuçları merak ediliyor. İşte, MPİ Süper Loto çekiliş ve ikramiye sonuç sorgulama ekranı.

Süper Loto oyununun 635'inci hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 2 milyon 113 bin 889 lira 83 kuruş devretti.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 41 kişi 11 bin 675 lira 90'ar, 4 bilen 2 bin 846 kişi 183 lira 10'ar, 3 bilen 56 bin 619 kişi 15 lira 45'er kuruş ikramiye kazandı.

Noter huzurunda saat 21:15'te başlayan çekilişin ardından Süper Loto'da ikramiye kazandıran numaralar açıklandı. Süper Loto ikramiye kupon sonuçlarınızı öğrenmek istiyorsanız aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz. İşte, Süper Loto'da bu hafta çıkan numaralar;

SÜPER LOTO KUPON SONUCU SORGULAMA

Süper Loto'da geçen hafta ne olmuştu?

Süper Loto'nun 634. hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 26 milyon 78 bin 544 lira 65 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 145 kişi 7 bin 93 lira 50'şer kuruş, 4 bilen 6 bin 957 kişi 160 lira 10'ar kuruş, 3 bilen 134 bin 155 kişi 14 lira 5'er kuruş ikramiye kazandı.

Süper Loto kuponu nasıl hazırlanır?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Süper Loto oyunu çekilişleri Perşembe günleri yapılmaktadır.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.