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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mesut Hasan BENLİ - ANKARA
27.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

170 aydın ve sanatçı soruşturması: İfade talimatı geri çekildi

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
170 aydın ve sanatçı soruşturması: İfade talimatı geri çekildi

TSK’nın Afrin’e yönelik askeri operasyonuna ilişkin milletvekillerine mektup gönderen 170 aydın, sanatçı ve siyasetçi hakkındaki soruşturmayı yürüten savcı Muhammed Akif Ongun, şüphelilerin ifadelerinin alınması için Emniyet’e yazdığı talimatın infaz edilmeksizin iadesini istedi.

Aralarında Fikret Ünlü, Bahattin Yücel, Ertuğrul Günay, Ertuğrul Yalçınbayır ve Ziya Halis, Eşref Erdem’in yanı sıra Zülfü Livaneli, Gülriz Sururi, Genco Erkal, Halil Ergün, Hasan Cemal, Ayşe Hür, Rakel Dink, Lale Mansur, Suavi, Tarhan Erdem, Ufuk Uras’ın da bulunduğu 170 kişi TSK’nın Afrin’e yönelik düzenlediği operasyonu eleştiren bir mektubu 24 Ocak tarihinde milletvekillerine gönderdi.

BAZI İFADELER ALINDI

Ankara Cumhuriyet Savcısı Muhammed Akif Ongun, mektupta imzası bulunan kişiler hakkında, operasyonun üzerinden 11 ay geçtikten sonra soruşturma başlatarak, ifadelerinin alınması için Emniyet’e talimat verdi. Mektupta imzası bulunanların ikamet ettikleri yerlerin savcılıklarınca ‘şüpheli’ sıfatıyla ifadelerinin alınması istendi. Bazı şüphelilerin ifadelerinin alımına da başlandı. Sorgu sırasında şüphelilere bir haber sitesinde yayınlanan haber metni esas alınarak sorular sorulması dikkat çekti. Haber metninde yer verilen, ancak soruşturma konusu yapılan mektupta olmayan “Savaş dursun, PKK ile anlaşın” gibi ifadeler sorgu tutanağına girdi.

OLUMLU bİR GELİŞME

Bu arada soruşturmada önemli bir gelişme oldu. Savcı Ongun imzasıyla, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilen 24 Aralık tarihli yazıda “İlgi sayılı yazımız ile Başsavcılığınıza göndermiş olduğumuz talimatın infaz edilmeksizin bila infaz Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmesi rica olunur” denildi.
Mektupta imzası bulunan bazı aydın, sanatçı ve siyasetçilerin avukatlarından Anıl Arman Akkuş, “170 aydın, sanatçı ve siyasetçinin imzası bulunan metinden herhangi bir suç unsuru yoktu. Buna rağmen, savcılık talimatı ile bazı şüphelilerin ifadeleri alındı. Ancak hatasını fark ederek, ifade alma talimatlarını durdurmuştur. Müvekillerimiz açısından olumlu bir gelişmedir” dedi.

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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