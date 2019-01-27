17 yıllık Afgan savaşı bitiyor mu
KATAR’da bir araya gelen Taliban ile ABD’li yetkililerin, 17 yıldır süren Afgan iç savaşını sona erdirme konusunda bir taslak anlaşmayı nihai aşamaya getirdiği belirtildi.
Buna göre iki tarafın da tavizler vermesini öngören uzlaşma metni, anlaşma imzalandıktan 18 ay sonra yabancı güçlerin ülkeden çekilmesini öngörüyor.
ABD’nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Khalilzad’ın konuyla ilgili Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani’ye bilgi vermek üzere Kabil’e gittiği belirtiliyor. Reuters Ajansı’na göre ABD’nin uzlaşmaya tam olur verip vermediği henüz bilinmiyor. Taliban kaynaklarına göre, Taliban, Afganistan topraklarının El Kaide ya da diğer terör gruplarının ülkeyi ABD ve müttefiklerine karşı kullanmasına izin vermeyeceğini vaad ediyor.
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