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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
24.05.2019 - 21:53, Son Güncelleme:

17 yaşındaki genç mezarlıkta yaşamına son verdi

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Yedikule Mezarlığı'na cenazelerini defnetmeye gelen bir aile, ağaca asılı bir ceset buldu. İlk incelemelere göre intihar ettiği anlaşılan gencin 17 yaşındaki Berzan Keskin olduğu ortaya çıktı.

Olay, iddiaya göre saat 18.30 sıralarında Yedikule Mezarlığı içerisinde meydana geldi.

Mezarlığa cenazelerini defnetmek için gelen aile, bir ağacın yanında uzun süre hareketsiz duran kişiyi fark ederek durumu mezarlıktaki güvenlik görevlisi ve mezar kazıcısına bildirdi. Olay yerine gelen güvenlik görevlisi ve mezar kazıcısı, ağaca asılı bulunan gencin boynundaki ipi kestikten sonra yere yatırarak ilk yardımda bulundu.

Bu sırada cenazelerini defnetmeye gelen aile yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

17 yaşındaki genç mezarlıkta yaşamına son verdi

Zeytinburnu Olay Yeri ve İnceleme Büro Amirliği ekipleri yaptığı incelemede gencin üzerinden öğrenci taşıma kartı, cep telefonu, bir miktar para ve anahtarlarını buldu.

İlk incelemeye göre intihar ettiği anlaşılan 17 yaşındaki gencin Berzan Keskin olduğu tespit edildi. Yapılan parmak izi eşleşmesinde de cesedin Keskin'e ait olduğu ortaya çıktı. Polis ekipleri durumu Berzan Keskin'in yakınlarına bildirdi.

Nöbetçi savcının talimatıyla cenaze Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na kaldırdı.

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