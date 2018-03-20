16 yaÅŸÄ±ndaki genÃ§ kÄ±zÄ± yorgana sarÄ±p kaÃ§Ä±rdÄ±lar!

Mardinâ€™in YeÅŸilli ilÃ§esinde 16 yaÅŸÄ±ndaki genÃ§ kÄ±zÄ±n uyuduÄŸu sÄ±rada yorgana sarÄ±larak, kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Aile, 10 gÃ¼ndÃ¼r yolunu gÃ¶zlediÄŸi kÄ±zlarÄ±nÄ±n hayatÄ±ndan endiÅŸe ettiklerini belirterek, bulunmasÄ±nÄ± istedi.

Olay, YeÅŸilli ilÃ§esinde 10 gÃ¼n Ã¶nce meydana geldi. Edinilen bilgilere gÃ¶re, 16 yaÅŸÄ±ndaki Dilan MoÃ§u, evde uyuduÄŸu sÄ±rada, henÃ¼z kimliÄŸi belirlenemeyen kiÅŸi ya da kiÅŸilerce kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±. KÄ±zlarÄ±nÄ±n, akrabalarÄ± tarafÄ±ndan kapÄ±sÄ± kÄ±rÄ±larak girilen evde yorgana sarÄ±larak kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼ren aile, durumu Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne bildirdi. Polis, kÄ±z Ã§ocuÄŸunun bulunmasÄ± iÃ§in Ã§ok yÃ¶nlÃ¼ Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. Aile ve Sosyal Politikalar Ä°l MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n de konuyu takip ettiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

Baba Metin KoÃ§u, kÄ±zÄ±nÄ±n kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gÃ¼n eÅŸinin rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle hastaneye gittiklerini belirterek, "08.00â€™de evden Ã§Ä±ktÄ±k. 11.00'de iÅŸimiz bitti ve dÃ¶ndÃ¼k. KapÄ±yÄ± bir Ã§aldÄ±m ancak aÃ§an olmadÄ±. Ä°kinci kapÄ±yÄ± kÄ±rÄ±p eve girmiÅŸler. BaktÄ±m kÄ±zÄ±m yerinde yok. Direk polisin yanÄ±na gittim. Hemen anons geÃ§melerini istedim, plaka belli kaÃ§Ä±ranlar belli. Polisler anons geÃ§ti ama hala bulunamadÄ±. KaÃ§Ä±ran bizim yeÄŸenimiz sayÄ±lÄ±r ama ilgimiz yok. KÄ±zÄ±mÄ±n telefonu bile yok. KÄ±zÄ±mÄ±n bulunmasÄ±nÄ± istiyorum. SaÄŸ mÄ±, Ã¶lÃ¼ mÃ¼ bilmiyorum. BakanlarÄ±mÄ±zdan ricam kÄ±zÄ±mÄ± bulsunlar" dedi.

Anne MÃ¼lkiye MoÃ§u ise kaÃ§Ä±ranlarÄ±n akrabalarÄ± olduÄŸunu ama hiÃ§ tanÄ±madÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, "Ben kaÃ§Ä±ranÄ±n teyzesiyim ama adam 30 yaÅŸÄ±nda var, iki kere evlenip boÅŸanmÄ±ÅŸ bir adam. KÄ±zÄ±mla hiÃ§ irtibatlarÄ± yoktu. KÄ±zÄ±m Ã§Ä±plak gitti, ne terlik, ne yazma vardÄ±. Yorganla birlikte gÃ¶tÃ¼rdÃ¼ler. Haberi olsa bÃ¶yle mi gider. Ablamla bile konuÅŸmuyorum. Yetkililerin kÄ±zÄ±mÄ±zÄ± bulmasÄ±nÄ± istiyoruz" diye konuÅŸtu.