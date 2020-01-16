16 Ocak son depremler listesi! İstanbul'da bugün deprem oldu mu?
Son depremler listesi içerisinde yer alan merkezleri merak eden pek çok vatandaş, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştirmeye başladı. Kandilli Rasathanesi'nin 16 Ocak son depremler listesi içerisinde İstanbul'un olup olmadığını merak eden pek çok vatandaş, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. Peki, 16 Ocak Perşembe günü son depremler listesinde hangi iller yer alıyor? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
Deprem mi oldu sorusu, 16 Ocak Perşembe gününün ilk dakikalarında sallantı hisseden pek çok kişinin gündemindeki konu oldu. Kandilli Rasathanesinin son depremler listesi aracılığıyla herhangi bir deprem yaşanıp yaşanmadığını sorgulamak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarına başladı. İşte, 16 Ocak tarihli son depremler listesi
16 OCAK SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2020.01.16 07:07:50 38.8158 40.4037 8.9 -.- 2.8 -.- BALPINAR-(BINGOL) İlksel
2020.01.16 05:56:32 39.3785 25.6565 10.2 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2020.01.16 03:32:48 39.6978 26.5685 8.5 -.- 1.7 -.- ALAKECI-BAYRAMIC (CANAKKALE) İlksel
2020.01.16 02:12:55 38.1782 27.3097 6.4 -.- 1.7 -.- KAPLANCIK-TORBALI (IZMIR) İlksel
2020.01.16 01:34:18 38.6917 38.1183 5.0 -.- 1.8 -.- AKYAZI-YAZIHAN (MALATYA) İlksel
2020.01.16 01:16:16 37.7742 29.6928 13.6 -.- 1.3 -.- SAZKOY-BOZKURT (DENIZLI) İlksel
2020.01.16 01:01:50 37.8688 29.5920 8.8 -.- 1.7 -.- TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI) İlksel
2020.01.16 00:42:13 36.1255 27.6342 13.0 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
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