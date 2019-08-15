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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15.08.2019 - 20:38, Son Güncelleme:

16. İstanbul Bienali ne zaman başlayacak?

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16. İstanbul Bienali ne zaman başlayacak?

İstanbul Bienali bu yıl Pera Müzesi ve Büyükada'nın yanı sıra Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nin yeni binasında sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Peki, 16. İstanbul Bienali ne zaman başlayacak?

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 14 Eylül- 10 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek "16. İstanbul Bienali"nin mekanları belirlendi. İşte, 16. İstanbul Bienali hakkında detaylar...

Konuya ilişkin İKSV'den yapılan açıklamaya göre, Bienal, Pera Müzesi ve Büyükada'nın yanı sıra Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ), İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nin Tophane'deki yeni binasında sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Fransız yazar ve akademisyen Nicolas Bourriaud küratörlüğünde "Yedinci Kıta" başlığıyla düzenlenen "16. İstanbul Bienali"nde 26 ülkeden 50'nin üzerinde sanatçı ve sanatçı kolektifinin eserleri yer alacak.

"Yedinci Kıta" başlığını okyanuslarda yüzen devasa atık yığınına bilim çevrelerinin verdiği isimden alan Bienal, insanların sebep olduğu doğal veya kültürel atıklara antropoloji veya arkeolojinin araçlarıyla bakan çalışmalara yer vererek, sanat ve ekoloji arasındaki ilişkiyi de tartışmaya açmayı hedefliyor.

İKSV, ayrıca daha önce bienal mekanlarından biri olarak açıklanan Haliç Tersanelerinde, eski binalardaki asbestli malzemelerin temizlik çalışmalarının henüz tamamlanamadığının tespit edilmesi üzerine mekanın değiştirileceğini açıklamıştı.

Yeni mekan arayışı sürecinde MSGSÜ Rektörü Prof. Dr. Handan İnci ile yapılan görüşme sonucunda, Tophane'de, 5 numaralı Antrepo binasında yer alan MSGSÜ İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nin "16. İstanbul Bienali" sergi mekanlarından biri olmasına karar verildi.

İstanbul Resim ve Heykel Müzesi, 1937'de Türkiye modern sanatının başlıca eserlerini korumak, geliştirmek ve kamuyla paylaşmak amacıyla kuruldu.

Aynı zamanda 2005'te "9. İstanbul Bienali" ve 2011'de "12. İstanbul Bienali"nin de gerçekleştirildiği 5 numaralı Antrepo binasının müzeye dönüştürülmesi için çalışmalar 8 yıldır devam ediyor.

Danışmanlığını Vasıf Kortun'un üstlendiği müze, hazırlık sürecinin ardından tasarımı Emre Arolat'a ait yeni binasında 2020'nin bahar sezonunda kapılarını açmaya hazırlanıyor.

"16. İstanbul Bienali", 14 Eylül ile 10 Kasım tarihleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

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