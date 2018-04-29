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    16 bisiklet çalan hırsız tutuklandı

    Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)
    29.04.2018 - 11:03 | Son Güncelleme:

    KAYSERİ'de binaların giriş katlarından 16 bisiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Adil Özkan (19) tutuklandı.

    Merkez Melikgazi İlçesi Köşk, Gültepe, Alpaslan ve Yıldırım Beyazıt semtlerinde bisiklet hırsızlığı şikayetleri üzerine çalışma yapan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Binaların giriş katlarından çalınan bisikletlerin Suriye uyruklulara satıldığını saptayan polis, yapılan araştırmayla şüphelinin Adil Özkan olduğunu belirledi. Polisin takibe aldığı Öksüz, çaldığı bisikleti satmak isterken yakalandı.

    Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan Ali Öksüz, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Etiketler: Kayseri , gündem
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