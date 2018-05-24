Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>15’inci intihar girişiminde beklemediği tepkiyle karşılaştı

    15’inci intihar girişiminde beklemediği tepkiyle karşılaştı

    Hürriyet Haber
    24.05.2018 - 07:43 | Son Güncelleme:

    İnşaatın 4’üncü katında intihar girişiminde bulunan simitçi İbrahim A., parayı alınca vazgeçti. İbrahim A.’nın intihar şovunu meslek haline getirdiğini öğrenen vatandaşlar, şahsı darp etmeye çalıştı.

    İstanbul'un çeşitli semtlerinde 14 kez intihar girişiminde bulunan İbrahim A., bu kez Beyoğlu Kulaksız'daki bir inşaatın dördüncü katına çıkarak şov yaptı. 1.5 saat boyunca polis ve itfaiye ekiplerini oyalayan İbrahim A. için vatandaşlar bir ramazan kolisi hazırladı, bin 400 lira borcu olduğunu söylemesi üzerine ise para toplandı. Parayı alınca intihar şovundan vazgeçen İbrahim A.'nın intihar şovunu "meslek" haline getirdiğini öğrenen kalabalık kendisini darp etmek istedi. İbrahim A.'yı polis, ekip aracına bindirerek kurtardı.

    PARA İADE EDİLDİ

    Çatıdan inmeye ikna olması için para veren müteahhit Z.K. ise, "Maddi durumunun iyi olmadığını zannederek çatıdan inmesi için parayı verdim. Ama bu dolandırıcı ve sahtekârmış. 15'inci kez intihar teşebbüsünde bulunmuş. Paramı alıp geri verin" dedi.

    Polis ise ikna edilmesi için verilen parayı İbrahim A.'dan tekrar alarak sahibine teslim etti. İbrahim A., daha önce de Kağıthane'de bir iş merkezinin çatısına çıkmış, 12'nci kez kalkıştığı intihar girişiminde kendisini görüntüleyen gazetecilere simit dolu tepsisini fırlatmıştı. Simitçi İbrahim A., "Neden intihar etmek istiyorsun" diye sorulduğunda ise eline geçen her şeyi gazetecilere atmaya çalışmıştı.

    15’inci intihar girişiminde beklemediği tepkiyle karşılaştı

    İbrahim A.'nın daha önce İstiklal Caddesi, Okmeydanı Hastanesi gibi birçok yerde, yüksek binaların çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi. Önceden de aynı sorunları gerekçe gösterip intihara kalkışan şahsın, emniyette çok sayıda kaydı bulunduğu ve psikolojik problemlerinden dolayı sürekli olarak farklı yerlerde intihara kalkıştığı belirlendi. (Sabah)

    Etiketler: intihara teşebbüs , linç girişimi , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri