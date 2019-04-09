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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
09.04.2019 - 10:59, Son Güncelleme:

1500 yıllık ‘Amuled’ isimli gizemli kitap ele geçirildi

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1500 yıllık ‘Amuled’ isimli gizemli kitap ele geçirildi

Denizli’de polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 6. yüzyıl dönemine ait olan ve Hz. İsa’dan koruma dilenmesi için hazırlanmış, genellikle hastalık ve çeşitli hastalıklardan korunma sağladığına inanıldığı ve ‘Amuled’ ismi verilen Mısır menşeili 2 adet el yazması kitap ele geçirildi.

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  • Denizli polisinden 1500 yıllık ‘Amuled’ operasyonu
  • Denizli polisinden 1500 yıllık ‘Amuled’ operasyonu
  • Denizli polisinden 1500 yıllık ‘Amuled’ operasyonu
  • Denizli polisinden 1500 yıllık ‘Amuled’ operasyonu
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Edinilen bilgilere göre, operasyon İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı.

Aldıkları bir istihbaratı değerlendiren ekipler, ellerinde tarihi eser bulunduğu ve bunu satmak isteyen şahısları belirleyen ekipler ardından şüphelilerin kullandığı aracı takibe aldı. Ardından gerekli güvenlik önlemlerini alan ekipler aracı durdurarak arama yaptı. Aramalarda naylon poşet ve peçeteye sarılı tarihi eser olabileceği değerlendirilen üzerinde değişik altın yaldızlı motiflerin olduğu el yazması 2 adet kitap ele geçirdi.

Ardından kitaplar Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Görevlileri tarafından incelendi. 

KİTAPLARDA 8 KOLLU HAÇ VE 8 KOLLU YALDIZ TASVİRLERİ BULUNUYOR

Yapılan incelemelerde kitapların el yazması ciltlemesi deri sayfaları erguvan renkli papirüs yapraklardan oluştuğu ve 6. yüzyıl dönemine ait 1500 yıllık olduğu tespit edildi.

Döneminde saray tarafından kullanılan orijinal ve tarihi eser kitapların, Hz. İsa’nın monogamının (simge ve harflerle oluşturulan nakış) bulunduğu, 8 kollu haç ve 8 kollu yaldız tasvirlerinin olduğu belirlendi.

Eserlerin Hz. İsa'dan koruma dilenmesi için hazırlanmış, genellikle hastalık, kemgözler ve çeşitli hastalıklardan korunma sağladığına inanıldığı ve Amuled olarak adlandırılan Mısır menşeili eserler oldukları öğrenildi.

Operasyonun ardından 4 kişinin gözaltına alındığı ve işlemlerinin devam ettiği bildirildi. 

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Son 24 saatte ne oldu? (09.04.2019)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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