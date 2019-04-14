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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Damla GÜLER / İSTANBUL
14.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

150 bin TL’lik kiralık katil: Yine yanlış vurdum

Damla Güler
Damla Güler
damlaguler@hurriyet.com.tr
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Damla Güler
Damla Güler
damlaguler@hurriyet.com.tr
150 bin TL’lik kiralık katil: Yine yanlış vurdum

İSTANBUL Kağıthane’deki Hamidiye Mahallesi’ne bağlı Kaymak Sokak’ta yaşayan 3 çocuk annesi Zübeyde Kahraman (40), 10 Ağustos 2018’de saat 23.30 sıralarında bir komşusuyla birlikte hava almak için dışarı çıkıp evinin önündeki banka oturdu. Bu sırada yandaki dükkânın sahibine gözdağı vermek isteyen hasımları kurşun yağdırdı.

Kurşunlardan birinin isabet ettiği Kahraman, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırganın hedefindeki dükkân sahiplerinden Hamza Terzi hafif yaralandı, İsa Terzi ise kaçıp kurtuldu.

SALDIRGAN KİRALIK KATİL

Polis, bir arsa nedeniyle iki aile arasında yıllardır benzer olayların yaşandığını tespit etti. Son 1 yılda 4 silahlı saldırının meydana geldiği öğrenildi. Olay gecesi ise Akkuş Ailesi tarafından Terzi Ailesi’ni korkutmak için tutulan bir kişinin olay yerine geldiği, ateş açtığı ve yanlışlıkla Zübeyde Kahraman’ı öldürdüğü tespit edildi. Polis saldırganın Murat Kaya olduğunu belirledi. Kaya’nın 2005’te de kiralık katil olarak tutulduğu ancak yanlışlıkla 6 yaşındaki bir çocuğu öldürdüğü ortaya çıktı. Cezaevine koyulan Kaya’nın 2017’de izin ihlali yaparak cezaevinden kaçtığı ve arandığı tespit edildi.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

150 bin TL’lik kiralık katil: Yine yanlış vurdum

Murat Kaya ile Akkuş Ailesi üyelerinin de aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Suçunu itiraf eden Kaya, “Amacım sadece korkutmaktı, kadını yanlışlıkla vurdum” dedi. İddianamede, Süleyman Akkuş ile İsa Terzi’nin 10 yıl önce Eyüp’te bulunan, o dönem değeri 500 bin dolar olan bir arazinin alınması için anlaştıkları, daha sonra ise arsanın değeri konusunda başlayan anlaşmazlık yüzünden iki aile arasında husumet çıktığı belirtildi. İddianamede ayrıca Süleyman Akkuş’un Ramazan Kuruöz isimli şüpheli ile 150 bin lira karşılığında, Terzi ailesinden birisinin öldürülmesi konusunda anlaştığı, Kuruöz de tetikçi olarak adamlarından Murat Kaya’yı görevlendirdiği de anlatıldı.

Olaydan 8 ay sonra hazırlanan iddianamede tetikçi Murat Kaya hakkında ‘tasarlayarak kasten öldürmek’, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ‘ruhsatsız silah bulundurmak’tan ağırlaştırılmış müebbet ve 14 yıldan 23 yıla kadar hapis istendi. Diğer şüpheliler Akın Ak, Ergün Şahin, Ramazan Kuruöz ve Sezai Bozyel hakkında ‘tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ‘ruhsatsız silah bulundurmak’tan 14 yıldan 23 yıla kadar hapis talep edildi. Şüpheliler Mehmet Karabunar, Kamil Akkuş, Mesut Akkuş, Muhammet Akkuş, Ömer Eke ve Süleyman Akkuş hakkında ise ‘tasarlayarak öldürmeye teşebbüs azmettirmek’ten 13 yıldan 20 yıla kadar hapis istendi. 

 

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Son 24 saatte ne oldu? (13.04.2019)
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Damla Güler
Damla Güler
damlaguler@hurriyet.com.tr
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