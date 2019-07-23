15 yıldır her 20 Temmuz’da babaya mektup
Kıbrıs Barış Harekâtı’nda şehit olan Trabzonlu Deniz Piyade Onbaşı Kenan Çepni’nin 2 yaşındayken yetim kalan kızı Nurcan Çelik, 2004’ten bu yana her 20 Temmuz’da Girne’ye giderek şehitlikteki babasını ziyaret ediyor. Mezar taşına Türk bayrağı saran Nurcan Çelik, babasına mektup da yazıyor...
20 Temmuz 1974 sabahı Girne sahillerine çıkarma yapan Türk ordusu, Yavuz Çıkarma Plajı’nda yoğun Rum ve Yunan ateşiyle karşılaştı. Sahile ilk adımını atan 50’nci Piyade Alayı’nın Komutanı Albay Halil İbrahim Karaoğlanoğlu da burada şehit oldu. Karaoğlanoğlu, adına yapılan şehitlikte çıkarma plajında can veren silah arkadaşlarıyla birlikte yatıyor. Sıralı mezarların biri ise Trabzonlu şehit piyade onbaşı Kenan Çepni’ye ait. Bu kabir, üzerine mektup iliştirilmiş bir Türk bayrağına sarılması nedeniyle göze çarpıyor.
İZNİNİ YARIDA KESMİŞ
Kenan Çepni’nin mezarına Türk bayrağını saran mektubun sahibi kızı Nurcan Çelik ile şehitlikte tesadüfen karşılaştık. Ankara’da Milli Eğitim Bakanlığı’nda memur olan Çelik, 15 yıldır babasının mezarının üzerine iliştirdiği mektupların hikâyesini Hürriyet’e anlattı. Nurcan Çelik, ‘Ey sevgili özlediğim’ diye başladığı son mektubunda babasının komutanı ile tanışmasını ve komutanın babasıyla ilgili anlattığı bir anıyı yazmış. Buna göre Kenan Çepni, Kıbrıs Barış Harekâtı öncesinde ailesini görmek için 10 gün izin almış. Ancak çıkarma başlamadan önce iznini yarıda keserek, “Ben komutanımı yarı yolda bırakamam” demiş ve bölüğe geri dönmüş.
KREDİ ÇEKİP GELEN VAR
Çelik, baba ziyaretlerini şöyle anlattı: “Babam Trabzon Araklı ilçesinden asker oldu, Kıbrıs’a geldi ve şehit oldu. Biri iki, diğeri bir yaşlarında iki evladı yetim bıraktı. Annem bir daha evlenmedi ve bizleri yetiştirdi, çok zor yıllar geçirdik. Babamızın mezarını bile bilmiyorduk, bizi Girne’ye getirecek kimse yoktu. Bu nedenle Kıbrıs’a büyüdüğümde gelmeye başladım. Son 15 yıldır Girne’ye gelip babamı ziyaret ediyorum. Her 20 Temmuz’da bu şehitlikte Türkiye’den gelen çok sayıda şehit ailesi ile karşılaşıyor, acılarımızı paylaşıyoruz. Bu yıl İzmir’den bir aileyle tanıştım. Babalarını ziyaret edebilmek için bankadan 5 bin lira kredi çekmişler. Şehit babalarımıza helal olsun. Her yıl gelmeye devam edeceğim.”
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