MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri15 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan kişi, tutuklandı
GeriGündem 15 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan kişi, tutuklandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
08.12.2019 - 21:13, Son Güncelleme:

15 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan kişi, tutuklandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
15 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan kişi, tutuklandı

Manisa'nın Kula ilçesinde, lise öğrencisi F.P.'ye, cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan A.Ş.K. (17) tutuklandı, E.Y. (17) ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıratıldı.

Kula ilçesinde oturan lise öğrencisi F.P., ailesine, aynı okuldaki A.Ş.K. ve E.Y.'nin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Bunun üzerine F.P.'nin ailesi, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, A.Ş.K. ve E.Y.'den şikayetçi oldu. Polis ekiplerince olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yapılan çalışmaların ardından A.Ş.K. ve E.Y. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi. A.Ş.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, E.Y. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle