15 Temmuz'un kilit isminin ağabeyine hapis cezası istemi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSAL KURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri15 Temmuz'un kilit isminin ağabeyine hapis cezası istemi
GeriGündem 15 Temmuz'un kilit isminin ağabeyine hapis cezası istemi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
28.12.2018 - 15:52, Son Güncelleme:

15 Temmuz'un kilit isminin ağabeyine hapis cezası istemi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
15 Temmuz'un kilit isminin ağabeyine hapis cezası istemi

FETÖ 15 Temmuz hain darbe girişiminde Akıncı Üssü’nde Adil Öksüz ile birlikte darbeyi yöneten Kemal Batmaz’ın ağabeyi Erciyes Üniversitesi Tarih Bölümü eski öğretim görevlisi Şakir Batmaz’ın FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılandığı davada savcı, sanığa 15 ila 22 yıl arasında ‘örgüt yöneticiliği’ suçundan ceza istedi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın dördüncü duruşmasında tutuklu sanık Şakir Batmaz ile avukatı hazır bulundu. Tutuklu sanık Şakir Batmaz’a ait telefon hattı ile ilgili HTS raporunun geldiği ve dosyaya konulduğu öğrenildi. Raporda, tespit edilen telefon numaralarında Şakir Batmaz’ın darbeye teşebbüsten yargılanıp ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan İ.T., örgütün kaymakamlardan sorumlu A.C., Hava Kuvvetlerin İstanbul İmamı ve Kemal Batmaz’ın şirket çalışanı F.D., darbe davasında yargılanan bir kısım kişiler, memurlardan, esnaflardan sorumlu kişiler ile görüşmeler yaptığı tespit edildi.

Erciyes Üniversitesi eski rektörü Fahrettin Keleştemur da duruşmada tanık olarak dinlendi. Keleştemur, “Şakir Batmaz resmi toplantılar için yanıma gelirdi. Bunun dışında bir görüşmemiz olmadı. Bir tanığın benim makam odama geldiğinde benim Şakir Batmaz karşısında hazır ol da beklediğimi iddia ettiği şey yalan ve saçmadır. Şakir Batmaz o gruba mensup olarak bilinirdi ama benim yanıma o grubu temsilen hiç gelmedi. Rektörlük seçimlerinde aktif olarak çalıştığına şahit olmadım, bir şikayet de gelmedi” diye konuştu.

Raporlara ilişkin konuşan sanık Batmaz, “O görüşmeler bilimsel faaliyetler kapsamındaydı. Gerekirse o personellerin de tanık olarak dinlenilmesini istiyorum. Çok yoğun telefon görüşmesi yapan birisiyim. Çok büyük kısmı akademisyendir” dedi.

"Kemal Batmaz'la iletişim kuramadık"

8-9 Temmuz 2016’da Ürgüp’teki yazlığında olduğunu ifade eden Batmaz, “15 Temmuz 2016’da bir yakınımızın düğünü vardı. Kardeşim Kemal Batmaz’ın eşi ve çocukları da dahil ailemiz oradaydı. Düğüne Kemal’in de gelmesi bekleniyordu ama menfur olay olunca eşi merak etti, kendisi ile iletişim kuramadık. Eşi birkaç gün geçince sıkıntı yaşadı. Ben de istediği takdirde İstanbul’daki evlerine götürebileceğimi söyledim. Onların arabası ile önce Ankara’ya daha sonra da İstanbul’a gittik. Ben de tekrar uçak ile Kayseri’ye döndüm. O sıra HTS kayıtlarında görünmemesinin sebebi, telefonun şarjı bitmiş olabilir. Kemal, Nevşehir’de değildi, daha sonra Ankara’da olduğunu öğrendik. Daha önceden beraat etmiş olmam, takipsizlik almış olmam, çok ciddi ve somut deliller olmaması ve 20 aydır tutuklu bulunmam nedeniyle tutukluluğumun sonlandırılmasını istiyorum” diye konuştu.

Duruşma savcısı verdiği mütalaasında özellikle dosya kapsamında tanıkların beyanları, araştırma görevlilerinin beyanları, HTS kayıtlarında darbeye teşebbüs eden, örgüt ile irtibatlı kişilerle çok fazla görüşmeler doğrultusunda sanık Şakir Batmaz’ın ‘örgüt yöneticiliği’ suçundan cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti verdiği ara kararda savcılık mütalaasına cevap vermek için sanık avukatının süre istemesi üzerine duruşmayı 9 Ocak’a erteleyerek, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Suriye'deki 'kirli ittifak' iddiası sonrası Erdoğan'dan ilk açıklama

Dışişleri: Pakistan'ın kararını takdirle karşılıyoruz

İstanbul'da hareketli dakikalar

Hançer çıktı... Kurtuldular