15 Temmuz’da (yarın) bankalar ve PTT'ler açık mı?
15 Temmuz 2017'den bu yana resmi tatil. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü öncesinde en çok merak edilen konulardan biri de bankalar ve PTT'lerin durumu oldu. Havale, EFT ve gönderip takip işlemlerini yapmak isteyen vatandaşlar internet üzerinden banka ve PTT'lerin mesaisini araştırıyor. Peki, 15 Temmuz’da (yarın) bankalar ve PTT'ler açık mı?
15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü bilindiği üzere resmi tatil ilan edilmişti. Bu günün resmi tatil olması nedeniyle, hangi kurumların açık olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Özellikle banka ve PTT'lerin mesaisi konusunda soru işaretleri var.
15 Temmuz'un resmi tatil olması sebebiyle resmi kurumlar çalışmıyor olacak. Bununla birlikte, banklar da yurt genelinde 15 Temmuz 2019 tarihinde kapalı olacak. 15 Temmuz'da yapılan EFT'ler ertesi gün hesaplara yansıyacak.
15 Temmuz'un resmi tatil olması, TBMM tarafından kabul edildi. İşte, o kanun;
MADDE 1- (1) Ankara İline bağlı “Kazan İlçesi”nin adı “Kahramankazan” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2- (1) 17.3.1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve 1 Mayıs günü” ibareleri “,1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü” olarak ve birinci fıkrasının (C) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
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