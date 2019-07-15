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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
15.07.2019 - 13:34, Son Güncelleme:

15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı

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15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı

 Ankara'da, 15 Temmuz şehitlerinin aileleri, yakınlarını kabirleri başında dualarla andı. 

Karşıyaka Mezarlığı'ndaki 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişimine karşı kahramanlık destanı yazılan günün yıl dönümünde ziyaretçi akınına uğradı.

Şehitliği ziyaret eden aileler, Türk bayrakları asılı kabirlerin başında dua etti. Mezarlara çiçek bırakan aileler, şehitliği karanfillerle süsledi. 

Şehit Halil Işılar'ın annesi Hülya Işılar, içinin yandığını söyledi. Oğlunun Ankara İl Emniyet Müdürlüğü önünde şehit düştüğünü belirten Işılar, "Bir tek oğlumdu, yan gözle bakmaya kıyamazdım ama o hainler, kendini bilmez hadsizler böyle yaptı. Hakkımız helal değil onlara. Bu milletin, bu vatanın hakkı helal değil onlara." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine oğlunun da herkes gibi dışarı çıktığını dile getiren Işılar, "Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. O sokağa çağırmasaydı, meydan onlara kalacaktı. O meydanı o itlere bırakmadık, yiğitlerimize bıraktık." diye konuştu. 

Oğlunun elektrikçi olduğunu söyleyen Işılar, "Hayalleri vardı, hayalleriyle gitti. Onun hayalleri beni yıkıyor zaten. Arkadaşları evlendi, çocuk sahibi oldu. Çok üzüntülüyüm. Rabb'im sabır versin." ifadelerini kullandı.

Şehit Işılar'ın babası Hicabi Işılar da oğlunu kaybetmenin acısını her zaman yaşadığını, onu çok özlediklerini belirterek, "Vatan, millet sağ olsun." dedi.

Şehit Necmi Bahadır Denizcioğlu'nun yeğeni Seda Denizcioğlu, acılarının hiç azalmadığını belirterek, şunları kaydetti: 

"O bizim evimizin neşe kaynağıydı, herkesi güldüren, eğlendiren, her şeye pozitif bakan bir insandı. O gittikten sonra birçok şey değişti. Mesela bayramlar eskisi gibi olmuyor. Bayramlarda hep amcamla neşe bulurduk, o şenlendirirdi. Artık her bayram buraya geliyoruz. Önceden bir evde buluşurduk, şimdi burada buluşuyoruz."

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