15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde unutulmayacak izler

DHA, 15 Temmuz Şehitler Köprü'ndeki işte bu kontrol, bakım ve onarım çalışmalarını yerinde izledi. Asya ve Avrupa kıtalarını, 1973 yılında karayoluyla ilk defa birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, her gün büyük bir titizlikle kontrol ve bakımdan geçiriliyor.



İstanbul'un dünyaca ünlü köprülerinden biri olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, kontrol izleme noktası, aydınlatma, elektrik, elektronik, trafik, temizlik ve otomatik geçiş sistemleri gibi birçok alanda kontrol, bakım ve onarımdan geçiriliyor.



20 Şubat 1970 tarihinde yapımına başlanan köprü, 30 Ekim 1973 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 50. yıldönümü şerefine Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk tarafından devlet töreniyle trafiğe açıldı.



47 yılıdır da kesintisiz hizmet vermeye devam eden tarihi köprünün Uzunluğu bin 560 metre, genişliği 33 metre, denizden yüksekliği ise 165 metre olarak belirtiliyor.

KÖPRÜ HER GÜN 400 BİN TON AĞIRLIK TAŞIYOR



İstanbul'un en çok kullanılan köprüsü olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden, her günde yaklaşık 200 bin araç geçiyor. Köprünün günlük taşıdığı ağırlık ise ortalama 400 bin ton olarak belirtiliyor.



Köprü bu yüksek ağırlığı toplam 240 çelik askı halatla taşıyor. Bunun yanısıra kontrol izleme noktası, aydınlatma, elektrik, elektronik, trafik, temizlik ve otomatik geçiş sistemleri gibi birçok alanda da her gün çalışma gerçekleştiriliyor.

47 GÖREVLİ 7/24 MESAİ YAPIYOR



Ulaştırma Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı 15 Temmuz Köprüsü Bakım İşletme Başmühendisliği görevlileri, 165 metre yükseklikteki dev halatların kontrolleri ve bakımlarını yapıyor.



Çalışmalar zorlu hava koşullarında da kesintisiz sürdürülüyor. Mühendis, teknisyen ve işçilerden oluşan 47 kişilik ekip, vardiya sistemiyle, 7 gün 24 saat çalışıyor.



Yoğun ve özverili çalışmalar sayesinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, eksiksiz ve sorunsuz bir şekilde köprüyü kullananlara hizmet veriyor.

TARİHİ KÖPRÜ DEMOKRASİ MÜCADELESİNİN İZLERİ TAŞIYOR



FETÖ'nün darbe girişiminde 2'si polis, 34 kişinin şehit olduğu 15 Şehitler Köprüsü'nde, halkın darbecilere karşı direnen şehit ve gaziler anısına, mermi izleri de silinmedi.



Köprüde en fazla ölüm ve yaralanma olayının yaşandığı yaya korkuluklarındaki mermi izleri ise, darbecileri ellerindeki Türk bayraklarıyla durdurmaya çalışan şehit ve gazilerin anısına korunduğu gözlendi.



Darbecilerin köprünün üzerindeki insanlara hedef gözeterek ateş açtığının göstergesi olan köprü ayaklarındaki mermi izleri de aynı gerekçeyle onarılmadı.