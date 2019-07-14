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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
14.07.2019 - 17:03, Son Güncelleme:

15 Temmuz şehidi mezarı başında anıldı

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15 Temmuz şehidi mezarı başında anıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit düşen özel harekat polisi Mehmet Karacatilki mezarı başında anıldı. 

Baba Hamza Karacatilki ile anne Nuriye Karacatilki, oğullarının Garnizon Şehitliği'ndeki mezarını ziyaret edip, Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti.

Anne Nuriye Karacatilki, yaptığı açıklamada, oğlunu şehit vermesinin üzerinden geçen 3 yılın acılarla dolu olduğunu belirterek, "Acımı içimde bekletirim, saklarım. Halkıma da milletime de devletime de Allah zeval vermesin, bütün şehitlerimizin de ailelerine sabır versin. Allah'ım oğlumun çocuklarına ve diğer bütün şehitlerimizin çocuklarına da uzun ömürler versin." diye konuştu.

Oğluyla en son şehit düştüğü gün telefonla konuştuğunu hatırlatan Karacatilki, şunları kaydetti:

"Hiç benim aklıma gelmezdi şehit olacağı. Akşam kızım arayıp Ankara'da olayların olduğunu söyleyerek Mehmet'i sordu. Ben de abdest aldım, Kur'an-ı Kerim okudum. Allah'a yalvardım. Elimden başka bir şey gelmedi. Telefonla aradım açmadı. Şarjının bittiğini düşünerek arkadaşının telefonuyla da olsa arayarak iyi olduğunu söylemesini bekledim. Ne yapayım, yine de Allah herkese sabır versin. Allah'ım yerde yatırmasın, nurda yatırsın. Çocuğum, bilmediklerimizi bildirdin, görmediklerimizi gösterdin, duymadıklarımızı duyurdun. Allah bin kez razı olsun senden."

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