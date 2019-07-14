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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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14.07.2019 - 14:21, Son Güncelleme:

15 Temmuz Pazartesi günü (yarın) kargolar açık mı?

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15 Temmuz Pazartesi günü (yarın) kargolar açık mı?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü öncesinde en çok merak edilen konulardan biri de kargoların durumu oldu. Mevcut gönderilerini takip etmek isteyen veya gönderide bulunacak olan vatandaşlar, kargoların pazartesi günü çalışıp çalışmadığını merak ediyor. Peki, 15 Temmuz'da kargolar çalışıyor mu?

"15 Temmuz Pazartesi günü (yarın) kargolar açık mı?" sorusuna yanıt kargo şirketlerinden geldi. Aras Kargo, MNG Kargo, Yurtiçi kargo ve Sürat Kargo resmi sayfaları üzerinden 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için duyuru yayımladı. 

Aras Kargo

Değerli Müşterilerimiz,
15 Temmuz 2019 Pazartesi günü, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla operasyonel işleyişimize ara vereceğiz.
16 Temmuz 2019 Salı günü, 09.00 itibari ile mesaimize devam edeceğiz.

MNG Kargo

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü tüm şubelerimiz ve çağrı merkezimiz kapalı olup hizmet vermeyecektir.
16 Temmuz 2019 Salı günü itibariyle tüm birimlerimizde işleyişimiz devam edecektir.
Cumhuriyetimizin temel değeri demokrasimize sahip çıkıyor, geleceğe birlik ve beraberlik içinde yürüyoruz.

Yurtiçi kargo

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle 15 Temmuz 2019 Pazartesi günü, tüm Yurtiçi Kargo şube ve acenteleri kapalı olup herhangi bir alım-teslim hizmeti sunulmayacaktır.

Sürat Kargo

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, resmi tatil olması nedeniyle (15 Temmuz 2019 Pazartesi) şubelerimiz hizmet vermeyecektir.
16 Temmuz 2019 Salı gününden itibaren kargo alım ve teslim hizmetimiz kaldığı yerden devam edecektir.

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