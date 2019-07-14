15 Temmuz Pazartesi günü (yarın) kargolar açık mı?
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü öncesinde en çok merak edilen konulardan biri de kargoların durumu oldu. Mevcut gönderilerini takip etmek isteyen veya gönderide bulunacak olan vatandaşlar, kargoların pazartesi günü çalışıp çalışmadığını merak ediyor. Peki, 15 Temmuz'da kargolar çalışıyor mu?
"15 Temmuz Pazartesi günü (yarın) kargolar açık mı?" sorusuna yanıt kargo şirketlerinden geldi. Aras Kargo, MNG Kargo, Yurtiçi kargo ve Sürat Kargo resmi sayfaları üzerinden 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için duyuru yayımladı.
Aras Kargo
Değerli Müşterilerimiz,
15 Temmuz 2019 Pazartesi günü, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla operasyonel işleyişimize ara vereceğiz.
16 Temmuz 2019 Salı günü, 09.00 itibari ile mesaimize devam edeceğiz.
MNG Kargo
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü tüm şubelerimiz ve çağrı merkezimiz kapalı olup hizmet vermeyecektir.
16 Temmuz 2019 Salı günü itibariyle tüm birimlerimizde işleyişimiz devam edecektir.
Cumhuriyetimizin temel değeri demokrasimize sahip çıkıyor, geleceğe birlik ve beraberlik içinde yürüyoruz.
Yurtiçi kargo
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle 15 Temmuz 2019 Pazartesi günü, tüm Yurtiçi Kargo şube ve acenteleri kapalı olup herhangi bir alım-teslim hizmeti sunulmayacaktır.
Sürat Kargo
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, resmi tatil olması nedeniyle (15 Temmuz 2019 Pazartesi) şubelerimiz hizmet vermeyecektir.
16 Temmuz 2019 Salı gününden itibaren kargo alım ve teslim hizmetimiz kaldığı yerden devam edecektir.
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