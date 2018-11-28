15 tatil ne zaman ve kaç gün sürecek? MEB'den resmi bilgi
Yarıyıl tatili için geri sayıma geçen öğrenciler, 15 tatil ne zaman sorusuna cevap aramaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın her yıl yayımladığı takvim bilgilerine göre değişiklik gösteren 15 tatil tarihi, bu yıl da merak konusu oldu. Peki, öğrenciler, öğretmenler ve velilerin merakla araştırdığı 2018-2019 eğitim öğretim döneminin ilk yarısını sona erdirecek olan 15 tatil ne zaman başlayacak ve ne kadar sürecek?
Sömestir tatili için geri sayım sürerken 15 tatil ne zaman sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. Okulların tatile girmesiyle birlikte yaklaşık 15 günlük boş zaman elde edecek olan öğrenciler, 15 tatil ne zaman sorusu ile bu konuya cevap arıyor. Peki, yarıyıl tatilinin başlangıcı olan 15 tatil ne zaman ve kaç gün sürecek? İşte, o detaylar
15 TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2019 iş takvimine göre 15 Tatil, 18 Ocak 2019 tarihinde verilecek olan karnelerin ardından başlamış olacak. Sömestir tatili, 3 Şubat 2019 tarihinde sona erecek. Öğrenciler, 4 Şubat Pazartesi günü ders başı yapacak. İkinci kanaat dönemi ise 14 Haziran 2019 tarihinde sona erecek.
LGS NE ZAMAN?
Ortaöğretim eğitimini tamamlayıp liseye geçmek isteyen milyonlarca öğrencinin gireceği Liseye Geçiş Sınavı (LGS) 01 Haziran 2019 Cumartesi günü Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenecek. Sınavda başarılı olan öğrenciler adres gözetmeksizin istedikleri okullara yerleşebilecek.
YAZ TATİLİ KISALIYOR MU?
Avrupa'da eğitim süresinin ortalama 200 gün olduğuna dikkat çeken Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bizim tatilimiz uzun. Avrupa ortalaması 200 okul günü. Bizde 180 iş günü var. Japonya’da 220 gün. Önce yapısal olarak bir iyileştirmeye gidelim. Ondan sonra 180 iş günü Avrupa’daki gibi 200 iş günü olabilir. Türkiye’nin yüzde 90’ı tarım toplumuyken yazın 3 aylık boşluğu bırakmışlar çünkü tarım yapılıyor. İş tersine dönmüş yüzde 80’i şehirleşmiş ama bu takvim yine aynı kalmış temel çıkmaz bu. Değişebilir. Şu anda 180 iş gününü hemen artırmak gibi bir derdimiz yok. Önce yapısal olarak bir iyileştirmeye gidelim. Ondan sonra orta vadede 180 iş günü Avrupa’daki gibi 200 gün olabilir." dedi.
Yaz tatilinin kaç gün olacağı hakkında henüz herhangi bir bilgi paylaşılmadı.
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