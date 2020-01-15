15 Ocak 2020 Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı! 970. hafta Şans Topu çekiliş sonuçları ilan edildi

Haftanın Şans Topu çekilişi Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından tamamlandı. Noter huzurunda başlayan canlı Şans Topu çekilişi sonrası zengin olma umuduyla kuponlarını hazırlayan vatandaşlar 15 Ocak Şans Topu sonuç sorgulama sayfası aracılığı ile öğrenilecek olan Şans Topu sonuçlarını merak etmeye başladı. 5+1 bilenin büyük ikramiyeye kavuştuğu oyunda MPİ haftanın şanslı numaralarını ilan etti. İşte, merakla beklenen 970. hafta Şans Topu çekilişinde ikramiye kazandıran numaralar...

15 Ocak Çarşamba akşamı düzenlenen çekiliş sonrası Şans Topu sonuçları MPİ'nin internet sitesinden ilan edildi. Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesinden takip edilen canlı çekiliş sonrası haftanın ikramiye kazandıran numaraları şunlar oldu;

ŞANS TOPU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

ŞANS TOPU'NUN SON ÇEKİLİŞİNDE NE OLMUŞTU?

Şans Topu oyununun 969. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 1 milyon 740 bin 331 lira tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 49 kişi bin 927'şer lira, 4 artı 1 bilen 268 kişi 470'er lira, 4 bilen 3 bin 842 kişi 40'ar lira, 3 artı 1 bilen 7 bin 434 kişi 25'şer lira, 3 bilen 96 bin 991 kişi 4 lira 20'şer kuruş, 2 artı 1 bilen 65 bin 64 kişi 6 lira 35'er kuruş, 1 artı 1 bilen 205 bin 868 kişi 3 lira 80'er kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye isabet eden kupon, İzmir'in Konak ilçesinden yatırıldı.

Şans Topu oyunu nasıl oynanır? İkramiyeler nereden alınır?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. Şans Topu Çekilişleri Çarşamba günlerinde yapılmaktadır.

İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) dir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.