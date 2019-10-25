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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
25.10.2019 - 12:01, Son Güncelleme:

15 ildeki FETÖ operasyonunda 22 tutuklama

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15 ildeki FETÖ operasyonunda 22 tutuklama

Kayseri merkezli 15 ilde FETÖ/PDY soruşturmasında haklarında yakalama kararı olan firari şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 35 kişiden 22'si mahkemece tutuklandı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince 2 gün önce FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan firari şüphelilerin yerlerinin tespiti ile yakalanmalarına yönelik çalışma başlatıldı.

Kayseri merkezli Mersin, Kahramanmaraş, Trabzon, Batman, Niğde, Nevşehir, Kocaeli, Konya, Sivas, Aksaray, Hakkari, İstanbul, Ankara ve Karaman'da yürütülen soruşturmalarda 41 şüphelinin Kayseri'de, örgüte ait hücre evlerinde oturduğu belirlendi.

Asker, polis, öğretmen, sağlıkçı, gelir uzmanı, mühendis ile özel sektör çalışanı oldukları ve Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlerinden ihraç edildikleri öğrenilen şüphelilere yönelik 35 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonlarda gözaltına alınan 35 kişiden 10'u, soruşturmanın sürdürüldüğü illere teslim edildi. Dün adliyeye sevk edilen 25 kişiden 22'si, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 3'ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari 6 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

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