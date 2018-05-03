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    15 gün önce aldığı aracı bu hale geldi

    Selçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA)
    03.05.2018 - 15:04 | Son Güncelleme:

    Trabzon'da park halindeyken motor kısmından alev alan otomobil, yangında kullanılmaz hale geldi.

    Üniversite Mahallesi, Farabi Caddesi'nde park halindeki Hüseyin Morgül’e ait otomobil, saat 11.30 sıralarında motor kısmından alev aldı.

    Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi yakınlarındaki araçtan dumanlar yükseldiğini fark eden çevre sakinleri, itfaiyeye haber verdi. Gelen ekipler, yolu trafiğe kapatarak önlem alıp, yangına müdahele etti. Alevler kısa sürede söndürülürken, otomobil kullanılmaz hale geldi.

    15 gün önce aldığı aracı bu hale geldi

    Araç sahibi Morgül, 15 gün önce alınan otomobilin nasıl yandığına anlam veremediğini söyledi.

    15 gün önce aldığı aracı bu hale geldi

    Etiketler: otomobil yangını , trabzon , NoMobil , gündem
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