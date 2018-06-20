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    15 dakikalık kabus... Ankara bu hale geldi

    İHA
    20.06.2018 - 16:24 | Son Güncelleme:

    15 dakika süren sağanak yağış nedeniyle Ankara'da vatandaşlar araçlarında mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri, suyun içinde kalan vatandaşları araçlarıyla birlikte sudan çıkardı.

    Başkentin bazı ilçelerinde aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağış nedeniyle araçları arızalanan vatandaşlar, arabalarının içinde itfaiye ekiplerinden yardım bekledi. İtfaiye ekipleri, arızalanan araçları sudan çekerek çıkardı. 

    Ankara’nın bazı ilçelerinde saat 15.00 sıralarında aniden sağanak yağış başladı. Özellikle Yenimahalle ilçesinde etkili olan yağış, Serhat Mahallesi’nde bulunan 1467. Cadde ile 1239 Sokak’ın kesiştiği noktayı adeta göle çevirdi. Yoğun su birikintisinin oluştuğu yerde araçlar arızalandı ve vatandaşlar arabalarının içinde mahsur kaldı. Mahalleli durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler, suyun ortasında mahsur kalan vatandaşları ve araçları sudan çıkardı. Ekipler suyun giderilmesi için hummalı bir çalışma başlattı. 

    Cadde üzerindeki vatandaşlar ise 15 dakika yağan yağmurun caddeyi adeta göl haline getirdiğini belirtti.

    Etiketler: yağmur , sağanak yağmur , son dakika , haberler
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