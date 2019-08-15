15 Ağustos Süper Loto çekilişi tamamlandı! MPİ Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı
Milli Piyango İdaresince (MPİ) düzenlenen Süper Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı. Süper Loto'nun 8 Ağustos tarihli çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 25 milyon 394 bin 879 lira bu haftaya devretmişti. Gözler şimdi bu hafta kazandıran numaralarda. Peki, Süper Loto'da bu hafta hangi numaralar kazandırdı?
Milli Piyango İdaresi tarafından perşembe günleri düzenlenen Süper Loto çekilişi, bu akşam noter huzurunda gerçekleşti ve Süper Loto'nun 617'nci haftasında kazanan numaralar belli oldu. İşte, 617'nci hafta Süper Loto çekilişinin sonuçları...
15 AĞUSTOS 2019 SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ
Heyecanla takip edilen ve en çok kazandıran şans oyunlarından olan Süper Loto’da 617'nci hafta çekilişi yapıldı. MPİ'nin Galatasaray Şube Müdürlüğü'nde, noter ve çekiliş heyeti huzurunda saat 21.15'te başlayan Süper Loto'nun 617'nci çekilişinde, kazanan numaralar şunlar oldu; 1 - 8 - 9 - 11 - 24 - 30
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8 HAFTADIR DEVREDİYORDU
Süper Loto oyununun 616. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 25 milyon 394 bin 879 lira devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 1, 8, 10, 29, 44 ve 54 olarak belirlendi.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 90 kişi 11 bin 747'şer lira, 4 bilen 6 bin 75 kişi 189 lira 40'ar kuruş, 3 bilen 127 bin 580 kişi 15 lira 15'er kuruş ikramiye kazandı.
Çekilişte toplam 4 milyon 140 bin 726 lira ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 2 milyon 913 bin 19 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 631 bin 493 lira kamuya aktarıldı.
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