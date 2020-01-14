14 Ocak son depremler listesi! İstanbul'da bugün deprem oldu mu?

Deprem mi oldu sorusu, 14 Ocak Salı gününün ilk dakikalarında sallantı hisseden pek çok kişinin gündemindeki konu oldu. Kandilli Rasathanesinin son depremler listesi aracılığıyla herhangi bir deprem yaşanıp yaşanmadığını sorgulamak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarına başladı. İşte, 14 Ocak tarihli son depremler listesi

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2020.01.14 06:48:56 40.1163 33.2780 7.4 -.- 1.9 -.- KOZAYAGI-AKYURT (ANKARA) İlksel

2020.01.14 06:41:15 36.4200 28.7630 5.4 -.- 1.4 -.- AKDENIZ İlksel

2020.01.14 06:24:13 39.0723 27.8478 16.3 -.- 1.4 -.- SELCIKLI-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.14 06:17:32 39.0413 27.8412 4.4 -.- 1.6 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.14 05:32:25 37.8687 42.9575 9.2 -.- 2.1 -.- NARLI-CATAK (VAN) İlksel

2020.01.14 05:26:28 39.6003 27.7597 5.5 -.- 1.7 -.- YESILYURT-(BALIKESIR) İlksel

2020.01.14 04:28:33 40.1615 44.4337 5.4 -.- 1.4 -.- TURKIYE-ERMENISTAN SINIR BOLGESI İlksel

2020.01.14 04:25:49 36.5518 29.0220 17.9 -.- 2.7 -.- FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2020.01.14 03:56:17 38.8620 35.6105 5.3 -.- 1.9 -.- CAVUSAGA-KOCASINAN (KAYSERI) İlksel

2020.01.14 03:37:48 34.6993 33.4603 17.7 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel

2020.01.14 03:11:32 36.6723 28.8903 11.6 -.- 1.5 -.- FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2020.01.14 02:44:28 38.3073 38.9060 8.7 -.- 1.8 -.- CIGIRLI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.01.14 02:39:07 37.6433 35.8305 6.9 -.- 1.3 -.- CAMDERE-KOZAN (ADANA) İlksel

2020.01.14 01:22:01 36.9670 29.5600 5.3 -.- 1.6 -.- KIZILYAKA-ALTINYAYLA (BURDUR) İlksel

2020.01.14 01:15:38 37.9923 32.4787 7.6 -.- 1.3 -.- SELCUKLU (KONYA) İlksel