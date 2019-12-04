13. devriye tamamlandı: 2 hafta sonra yeniden Ayn el Arab
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Rusya Silahlı Kuvvetleri unsurları, dün Suriye’nin kuzeyinde Ayn el Arab’da (Kobani) 13. devriyeyi yaptı. İki ülke askerleri aynı bölgede ortak devriyeyi en son 15 gün önce gerçekleştirmişti.
Daha önceki devriyelerde olduğu gibi her iki ülkenin askerleri arazide bir araya gelerek, hem güzergahın güvenliği, hem de nerelerde denetleme yapılacağını harita üzerinde inceledi. Bu değerlendirmeden sonra her iki kuvvetten dörder araç ortak devriyeye katıldı.
SIZMA BÖLGELERİ
Türkiye’ye ait insansız hava araçlarının da (İHA) katıldığı devriye sırasında özellikle terör örgütünün Tel Abyad’ı hedef aldığı değerlendirilen kırsal kesimde ayrıntılı inceleme ve gözlem yapıldığı öğrenildi. Devriyeye katılan TSK personeli, terör örgütünün söz konusu bölgede nerelerden sızma yapılabileceğine dair değerlendirmelerini Rus tarafına aktardı. Türk askeri bölgede güvenlik açısından gördüğü bir takım eksiklikleri de ilgili üst birimlere iletmek için not etti.
56 KM UZUNLUKTA
Milli Savunma Bakanlığı, Ayn el Arab’daki devriyenin 7 kilometre derinlikte ve 56 kilometre uzunluktaki güzergâhta yapılarak tamamlandığını duyurdu. Dünkü devriye ile şimdiye kadar Barış Pınarı harekât alanının doğusunda 9, batısında ise 4 kez devriye yapılmış oldu.
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