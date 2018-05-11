13 ay bekleyen 'uyum'a 1 günde yetki KHK'sı

Uyum düzenlemeleri için Meclis’e 6 aylık süre veren Anayasa hükmünün üzerinden 13 ay geçmesinin ardından erken seçim nedeniyle gündeme getirilen yetki yasası, aynı gün komisyon ve Genel Kurul’da görüşülerek bir günde Meclis’ten geçti.



5 BİN MADDE DEĞİŞECEK

Hükümet, bu yetkiyle en az 521 yasa ile 40 dolayında KHK’da, 5 bin dolayında maddeyi değiştirecek KHK’lar çıkarabilecek. Yasada tanımlanan yetkiye göre; Bakanlar Kurulu’nun çıkaracağı KHK’larla, yeni sistemde bulunmayan “bakanlar kurulu, başbakan, başbakanlık, kanun tasarısı” ifadeleri yasalardan ayıklanacak. Bakanlıkların, kamu kurum ve kuruluşlarının kurulması, kaldırılması, görevleri, yetkileri, personeli ve teşkilat yapısı ile üst kademe kamu yöneticilerinin atanmaları ile görevlerine son verilmesine ilişkin düzenlemeler de KHK ile yapılacak. Cumhurbaşkanlığı veya bakanlıklara bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlara ilişkin ayrıntılar düzenlenecek.



SINIRSIZ YETKİ İTİRAZI

CHP ve HDP sözcüleri, Anayasa’ya aykırı şekilde bütün ülkeyi ve bütün yasaları kapsayan sınırsız bir yetkinin Bakanlar Kurulu’na devredildiğini savunarak düzenlemeye karşı çıktılar. Başbakan Yardımcısı Bozdağ ise “Yapılacak düzenlemelerin tamamı Anayasa’ya uyum maksadıyla yapılacak düzenlemelerdir. Bu sistemin aksamadan yürümesi için uyum yasalarının çıkması zarureti var” dedi.



